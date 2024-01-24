24 января 2024, 16:59

Московский экспортный центр открыл сезон зарубежных деловых мероприятий

Freepik
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В Москве открыли прием заявок на участие в зарубежных деловых мероприятиях. Подать заявки можно до конца января, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского экспортного центра (МЭЦ).

«Московский экспортный центр открывает новый сезон зарубежных деловых мероприятий для производителей столицы, которые заинтересованы в выходе и закреплении на внешних рынках», - заявили в организации.

Представители МЭЦ добавили, что компании смогут представить свои товары и услуги под единым брендом Made in Moscow, которые пройдут во Вьетнаме, Китае, Турции и Узбекистане весной 2024 года. Кроме того, для предпринимателей проведут бизнес миссии с визитами в Азербайджан, Индию, Иран и Таджикистан.

В центре уточнили, что участник нужно будет оплатить только перелет и проживание. Застройку стенда, трансфер экспонатов, регистрационный взнос, организацию встреч, маркетинговое сопровождение, оплату переводчиков и другие организационные расходы возьмет на себя МЭЦ.

За год число экспортеров, получивших поддержку Москвы , выросло на 40%.

Бизнес Москва
24 января 2024, 17:12
Жена тренера сборной России Карпина решила уехать в Эстонию с детьми без него
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Жена главного тренера «Ростова» и сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья решила летом переехать в Эстонию с дочерями, без мужа. Она рассказала об этом в Instagram*.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и также запрещена.

Карпины - уроженцы Нарвы. Дарья Карпина отметила, что семья всегда жила в Эстонии, но переехала в Ростов временно из-за работы ее супруга.

«Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно. Летом переедем насовсем. <…> Переезжаю я и девочки», - информировала жена тренера.

Она добавила, что семья переберется в Таллин. Там детям будет проще выучить язык, чем в Нарве, считает Дарья. Никаких комментариев по поводу того, что они едут без отца семейства, Карпина не дала.

Супруги в браке с 2017 года. За год до свадьбы тренер опровергал распространившиеся слухи о ней.

У пары две дочери.

Дети Футбол Россия Эстония
24 января 2024, 16:15
Патрулирование на пяти улицах в Москве усилят с 25 января
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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В Москве с 25 января усилят контроль за соблюдением правил парковки на пяти улицах. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«С 25 января МАДИ усилит патрулирование на пяти столичных улицах, где водители часто паркуются под запрещающими знаками и на тротуарах и мешают другим», - уточнили в ведомстве.

В дептрансе добавили, что припаркованные с нарушениями машины создают аварийные ситуации и мешают проезду спецтехники.

В план по усиленному патрулированию вошли: Малая Бронная улица; Звонарский переулок; улица Новый Арбат; Складочная улица; Рязанский проезд.

Работа инспекторов МАДИ в 2023 году помогла снизить число случаев неправильной парковки на центральных улицах на 65%. Это сделало движение на участках безопаснее и увеличило пропускную способность дорог.

Ранее в Москве расширили зону платной парковки. В ближайшие месяцы она охватит свыше 80 участков.

Дороги Машины Дептранс Москвы Москва
24 января 2024, 15:18
«Сочувствуем истории». Стали известны подробности исчезновения пса Арчи в Подмосковье
РИА «Новости»
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Тойтерьер Арчи забежал в вагон электрички после того, как его хозяин вышел на станции. Собака была без ошейника и жетона с контактами владельца. Спустя время пес выбежал из поезда на станции в Чехове. Об этом рассказали «360» в пресс-службе «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК).

Судьба Арчи неизвестна В компании уточнили, что электрички останавливаются не только на оборудованных турникетами станциях, но и в местах со свободным доступом. Поэтому в вагоны могут пробраться бездомные животные, которые забегают вместе с пассажирами, чтобы погреться.

Согласно действующим правилам перевозки домашних животных в пригородных поездах, за питомцев несут ответственность их хозяева. Однако ситуации бывают разными.

«Сочувствуем истории с Арчи, которая показала: наряду с бездомными животными в поездах могут потеряться или быть оставлены и домашние питомцы. Для нас одинаково важна судьба и тех, и других», - подчеркнули в ЦППК.

Компания уточнила, что работает в нескольких областях России и планирует сотрудничать с волонтерской организацией по поиску дома для потерянных и бездомных животных. Также ЦППК призвала своих сотрудников сообщить, если кто-то заметит потерянного тойтерьера. Эту информацию сразу передадут владельцу Арчи.

Хозяин Арчи искал собаку шесть дней. На его объявлении в Сети откликнулись неизвестные, которые сообщили, что якобы нашли собаку. Но спустя время владелец пса узнал, что с ним разговаривали мошенники. Волонтеры и неравнодушные люди собираются отправиться на поиски Арчи.

Пес выбежал из вагона сам К машинисту электрички вечером 16 января по громкой связи обратились обеспокоенные пассажиры. Люди попросили вызвать охрану. В тамбуре находился, предположительно, пьяный мужчина. Он падал на пол и мешал другим пассажирам, провоцируя конфликт. У него была маленькая собака черного цвета без намордника и поводка, рассказали в ЦППК.

Буйный пассажир вышел на станции Красный Строитель вместе с питомцем по кличке Арчи. Собака была не на поводке, что противоречит правилам перевоза животных в общественном транспорте.

Арчи снова пробрался в вагон. Хозяин же остался на платформе.

Собака спряталась под сидением в электричке. Питомца через некоторое время обнаружил работник транспортной безопасности. На Арчи не было ошейника или жетона с контактами владельца. На станции Чехов собака выбежала из вагона.

Чехов Собаки Животные Поезда
24 января 2024, 13:50
Полиция разберется в ситуации с ошибочной травлей женщины за смерть кота Твикса
piqsels
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Жительницу Самары в соцсетях по ошибке приняли за проводницу, высадившую кота Твикса с поезда, и затравили. Полиция начала проверку по этому факту, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе главного управления МВД по региону.

«В настоящее время по заявлению местной жительницы отделом полиции по Советскому району управления МВД России по городу Самаре проводится проверка», - отметил собеседник агентства.

Уточняется, что блогер разместил в интернете личные данные самарчанки, которая якобы обрекла кота на гибель. После этого в ее адрес посыпались угрозы и проклятья, пользователи желали ей смерти.

Дочь женщины написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что люди «обвинили другого человека, не разобравшись в ситуации». Она пояснила, что на самом деле мать 15 лет работает кондуктором.

Нашумевшая история началась 11 января. Проводница поезда в мороз высадила кота , на которого у хозяев был билет, приняв за бродячего. Волонтеры упорно искали Твикса. Через несколько дней стало известно, что кот погиб от обморожения и укусов животного.

Проводницу временно отстранили от работы.

Коты Животные Поезда Полиция

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