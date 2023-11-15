15 ноября 2023, 10:52

Московский Дед Мороз пригласил жителей и гостей столицы на день рождения

Сайт мэра и правительства Москвы
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В эту субботу, 18 ноября, московский Дед Мороз отметит день рождения. Праздновать его будут четыре дня: 18 и 19, а также 25 и 26 ноября. Мероприятия состоятся в столичной усадьбе на Волгоградском проспекте. Участие — бесплатное, сообщил глава городского департамента культуры Алексей Фурсин.

«Так все желающие смогут окунуться в предновогоднюю атмосферу и поприветствовать зимнего волшебника. Этот праздник традиционно становится одним из самых ярких событий сезона. Всего этой зимой планируем провести в усадьбе около 20 тысяч праздничных и интерактивных программ», - рассказал он.

В каждый из дней гостей ожидают интерактивные мероприятия, концерты, танцевальные флешмобы, театрализованные представления, а также цирковые с животными. На территории можно будет посетить дом Деда Мороза, Снегурочки, увидеть Бабу-Ягу и даже Кощея.

Подробная программа мероприятий - на официальном сайте.

Празднование Нового года проведут не только в Москве, но и в области. Например, 24 декабря, в Подольске состоится массовый костюмированный забег Дедов Морозов.

В эту субботу, 18 ноября, московский Дед Мороз отметит день рождения. Праздновать его будут четыре дня: 18 и 19, а также 25 и 26 ноября. Мероприятия состоятся в столичной усадьбе на Волгоградском проспекте. Участие - бесплатное, сообщил глава городского департамента культуры Алексей Фурсин.

Праздники Дети Москва 2023
15 ноября 2023, 10:48
Движение на дорогах Екатеринбурга парализовало из-за мощного снегопада
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В ночь на 15 ноября на Екатеринбург обрушился снегопад. Из-за плюсовой температуры образовалась слякоть. На дорогах стало скользко и небезопасно. Пресс-служба ГИБДД по Свердловской области призвала водителей проявлять осторожность из-за непогоды.

В Екатеринбург вернулась зима. В регионе за ночь выпал мокрый снег, а утром образовался туман. В вечернее время ожидается понижение температуры воздуха. В ведомстве напомнили, что это может привести к обледенению проезжей части.

Из-за непогоды временно ограничили движение на федеральной трассе из Екатеринбурга в Тюмень.

«[Ограничение движения на трассе в] обход поселка Белоярский с первого по 17 километр в связи со сложными дорожными и погодными условиями. На данном участке наблюдается наличие рыхлого снега на проезжей части», - указали в ведомстве.

Очевидцы в соцсетях публикуют кадры заснеженных улиц. Согласно комментариям в Сети, в Екатеринбурге образуются пробки из-за поломок автомобилей и аварий. А рейсы в местном аэропорту задерживают до улучшения погодных условий.

На 318 километре трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов произошла авария с участием грузовой машины и автобуса. По данным регионального ГИБДД , погибли два человека. На месте работают сотрудники экстренных служб. Движение транспорта на том участке временно ограничили.

ДТП ГИБДД Погода Екатеринбург Снегопад
15 ноября 2023, 04:48
Консул в Мексике призвал помочь брошенной сыном пожилой россиянке
Pixabay
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Сотрудники российского консульства в Мехико направили в Москву пожилую россиянку, которую бросили в Мексике перебравшиеся в США родственники. Консул Александр Иващенко рассказал РИА «Новости», что 73-летняя россиянка нуждается в медицинском уходе и помощи в России.

Бросил мать у дверей консульства «С помощью наших соотечественников, с помощью нашего посольского врача мы ее разместили в гостиницу, немного подлечили и вот вчера отправили в Россию. Мы переживаем, потому что у нее в России вообще нет никаких родственников», - сообщил консул.

Иващенко рассказал, как пожилая Валентина Котова оказалась брошенной в Мексике. Женщина прибыла в страну с сыном и его женой, они собирались нелегально пересечь границу с США. Котова продала все свое имущество и прилетела туда в 2022 году. Миграционная служба пресекла попытку нелегального пересечения границы, и семья осталась в Мексике. Позже сын с супругой-украинкой уехал в США по программе украинских беженцев, а пожилую мать без денег оставил у дверей российского консульства.

Поможем всем миром Женщина нуждается в медицинской помощи и в России ее никто не ждет, квартиры у нее больше нет. Сын отказался участвовать в судьбе матери.

«Поздно пришла идея обратиться в СМИ. Все думали, как ей помочь в России через какие-то свои личные контакты, но, к сожалению, не получилось никого найти. Может, какие-то организации узнают об этом случае и смогут помочь», - добавил Иващенко.

Рейс, на котором прилетит Валентина Котова в Москву, приземлится в 08:19 в Домодедово. Пожилая женщина планирует добраться до Воронежа и там снять жилье. Консул опасается за ее здоровье, и у нее нет документов для получения медицинской помощи в Москве.

Сотрудники российского консульства в Мехико направили в Москву пожилую россиянку, которую бросили в Мексике перебравшиеся в США родственники. Консул Александр Иващенко рассказал РИА «Новости» , что 73-летняя россиянка нуждается в медицинском уходе и помощи в России.

Мексика Пенсионеры
14 ноября 2023, 21:35
Снизить стоимость экзаменов для иностранцев предложили в России
РИА «Новости»
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Стоимость экзаменов, которые сдают иностранцы для получения вида на жительство, разрешения на временное проживание, работу или патента в России, предложили снизить до одной тысячи рублей. С такой инициативой выступило Минобрнауки, соответствующий проект опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить единую стоимость услуги по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ <…> 1000 рублей», - указали авторы документа.

Для уменьшения стоимости тестирования в Минобрнауки предложили изменить статью 13.3 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в России». Если проект утвердят, нововведения будут действовать с 1 сентября 2024 года и до 1 августа 2027-го.

Сейчас иностранный гражданин должен заплатить 5900 рублей за экзамен, чтобы получить разрешение на временное проживание или ВНЖ в России. Оформление разрешения на работу или патента стоит 3800 рублей.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах введут дополнительное тестирование по русскому языку для детей мигрантов. При необходимости для таких учащихся организуют курсы по этому предмету.

Русский язык Экзамены Образование
14 ноября 2023, 19:20
Борт МЧС со второй группой эвакуированных из Газы россиян вылетел из Египта
pxhere.com
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Самолет МЧС вылетел из Египта со второй группой россиян, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На борту воздушного судна находятся 98 граждан РФ, добавили в МЧС.

Днем 14 ноября сообщалось, что вторую группу россиян отправят в Москву в ближайшее время. Граждане РФ прошли все необходимые процедуры в оперштабе МЧС России в Каире.

В ночь на понедельник первая группа эвакуированных из палестинского анклава россиян в составе 70 человек прибыла в Каир, где спасатели развернули оперативный штаб. Вечером борт МЧС доставил граждан РФ в аэропорт Домодедово.

Спасатели организовали эвакуацию россиян из сектора Газа совместно с дипломатами. Первая группа людей перешла через КПП «Рафах» 12 ноября.

Египет МЧС РФ Конфликт Израиля и Палестины

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