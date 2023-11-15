Московский Дед Мороз пригласил жителей и гостей столицы на день рождения

«Так все желающие смогут окунуться в предновогоднюю атмосферу и поприветствовать зимнего волшебника. Этот праздник традиционно становится одним из самых ярких событий сезона. Всего этой зимой планируем провести в усадьбе около 20 тысяч праздничных и интерактивных программ», - рассказал он.

В каждый из дней гостей ожидают интерактивные мероприятия, концерты, танцевальные флешмобы, театрализованные представления, а также цирковые с животными. На территории можно будет посетить дом Деда Мороза, Снегурочки, увидеть Бабу-Ягу и даже Кощея.

Подробная программа мероприятий - на официальном сайте.

Празднование Нового года проведут не только в Москве, но и в области. Например, 24 декабря, в Подольске состоится массовый костюмированный забег Дедов Морозов.

В эту субботу, 18 ноября, московский Дед Мороз отметит день рождения. Праздновать его будут четыре дня: 18 и 19, а также 25 и 26 ноября. Мероприятия состоятся в столичной усадьбе на Волгоградском проспекте. Участие - бесплатное, сообщил глава городского департамента культуры Алексей Фурсин.