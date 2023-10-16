Московских школьников пригласили на фестиваль туризма

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Участники смогут попробовать свои силы в различных видах спортивного ориентирования, продемонстрировать технику пешеходного и велотуризма и показать физическую подготовку на скалодроме.

Кроме того, детям преподадут навыки оказания первой помощи.

«Мероприятие состоится 21 и 22 октября в Бутовском лесопарке. Оно призвано познакомить детей с азами туристской деятельности, развить у них интерес к активным путешествиям, познанию природы и здоровому образу жизни», - подчеркнули в пресс-службе департамента.

На экологическом и краеведческом этапе фестиваля школьники познакомятся с разнообразием русской природы и особенностями культурно-исторической среды Московского региона, научатся определять растущие кустарники и деревья.

Также все желающие смогут выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне», а также пройдет награждение победителей образовательного патриотического проекта «Путь героя».

Ранее стало известно о том, что новый квест об искусстве начнут проводить с 14 октября в усадьбе «Мураново» в Пушкино.

Столичные школьники смогут принять участие в Московском фестивале детско-юношеского туризма, который пройдет в Бутовском лесопарке 21–22 октября. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.