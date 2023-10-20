Московских предпринимателей пригласили на онлайн-марафон по управлению репутацией в интернете

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Всего для городских бизнесменов запланировали восемь занятий, первое из них пройдет 25 октября. На нем расскажут о том, как создать современный стильный личный бренд.

Вторая лекция об анализе репутации и умении работать в конкурентной среде состоится 8 ноября. Также 22 и 29 ноября столичным предпринимателям расскажут об обработке отзывов и пиаре без бюджета. 6 и 13 декабря участники мероприятия узнают о трендах на следующий год и площадках, на которых лучше всего презентовать себя и свой бренд.

Принять участие в марафоне может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале малого бизнеса Москвы.

Начинающим бизнесам помогают открывать свое дело не только в столице, но и в области. Так, около 60 бизнесменов Подмосковья окончили курсы по продажам на маркетплейсах. Участники получили сертификаты, доступ к онлайн-лекциям, чек-листы и дополнительные материалы от спикеров.