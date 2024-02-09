Московских десятиклассников впервые посвятили в будущие профессионалы

«Благодаря партнерству школ с вузами старшеклассники уже сегодня могут внести вклад в развитие столицы и страны, а после выпуска стать полноправными участниками научного и профессионального сообщества», - отметила первый замглавы департамента образования и науки Москвы Олеся Лукашук.

Ректоры и проректоры вузов поприветствовали старшеклассников. Научные сотрудники и молодые ученые рассказали гостям, какие сейчас исследования наиболее актуальные.

Лукашук пояснила, что университетские преподаватели помогают школьникам проводить исследования и создавать проекты. Каждый год на научно-практических конференциях в вузах защищают такие работы. Победителям и призерам начисляется до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ.

Старшеклассники во время посвящения узнали у профессоров, научных работников и педагогов о нюансах научного эксперимента, выстраивании академической карьеры, а также о необходимых навыках для успешного будущего.

Школьники из Москвы также смогут пройти индивидуальные курсы по математике. Они получат доступ к персонализированным курсам на сайте «МЭШ»