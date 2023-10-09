Московских автомобилистов предупредили о гололедице утром во вторник
Московским автомобилистам порекомендовали не выезжать утром 10 октября на летней резине из-за прогнозируемого снега и гололедицы. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
По информации ведомства, в столице местами пройдет снег с дождем, а ночью температура опустится до минусовой.
«Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП. Если еще не поменяли резину, советуем завтра воспользоваться городским транспортом для поездок», - отметили в дептрансе.
Кроме того, в вечернее время могут образоваться проблемные участники на дороге. Автомобилистов убедительно попросили соблюдать правила движения: придерживаться допустимой скорости, держать дистанцию, не делать резких маневров и не отвлекаться на телефон.
Ранее стало известно, что холодная и пасмурная погода в Москве сохранится до среды включительно.