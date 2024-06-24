24 июня 2024, 05:56

Московские врачи прилетели в Севастополь по поручению Путина

РИА «Новости»
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Московские медики и психологи прибыли после атаки ВСУ в Севастополь по поручению президента России Владимира Путина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он уточнил, что из столицы прилетели психологи МЧС, сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, а также врачи подведомственных Минздраву и Депздраву учреждений. Всего по больницам Севастополя развезли 35 специалистов.

«Они оценят состояние пострадавших и необходимость и возможность транспортабельности пациентов», - пояснил глава города.

Все подробности он пообещал сообщить позже.

Украинские войска ударили по Севастополю 23 июня. Для атаки они использовали оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. Пострадавшими оказались более 150 человек.

Врачи Владимир Путин Удар по Севастополю ракетами ATACMS
24 июня 2024, 05:11
Огромного мертвого кита нашли на берегу на Курилах
Freepik
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Тушу огромного полосатого кита выбросило на берег за бухтой Парусной на Курильских островах. Видео с гигантским млекопитающим выложил телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным телеканала, мертвого кита нашли у берега в субботу, 22 июня. Длина туши - около 20 метров. Местные жители уверяют, что это первый случай, когда в Охотском море выкинуло на берег такого огромного млекопитающего.

Причина гибели животного неизвестна. У кита есть свежая рана в районе глаза, но маловероятно, что она могла привести к смерти гиганта.

В начале июня горбатый кит запутался в рыболовных сетях у берегов Териберки в Мурманской области. Животное свободно передвигалось, но не могло полностью открыть рот. В погоню за морским гигантом отправились спасатели. После нескольких попыток им удалось перерезать веревку , которая сдавливала шею и рот кита.

Видео Животные Курильские острова
24 июня 2024, 03:30
Трехдневный траур объявили в Дагестане после терактов
Freepik
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Траур объявили в Дагестане 24, 25 и 26 июня. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба главы региона.

«24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов», - говорится в сообщении.

В дни траура на всей территории республики приспустят государственные флаги. В учреждениях культуры и телерадиокомпаниях Дагестана отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи. Власти примут необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Боевики устроили стрельбу в двух православных церквях и синагоге в Махачкале и Дербенте. Также по удар попал пост ДПС. В Махачкале боевики убили священника и охранника церкви. Служители вместе с прихожанами успели закрыться в здании храма.

По данным главы республики, погибли более 15 полицейских и несколько мирных жителей. Также Меликов сообщили о ликвидации шести боевиков в Дагестане.

Дагестан Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 03:17
Главу района в Дагестане исключили из «Единой России» после терактов
РИА «Новости»
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Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова исключили из партии «Единая Россия» за дискредитирующие действия. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии в Telegram-канале.

Там уточнили, что решение приняли в региональном политсовете «Единой России».

«Решение принято в соответствии с уставом - за дискредитирующие партию действия», - отметили в сообщении.

Ранее правоохранители задержали главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова в связи с возможным участием его сыновей в терактах в Махачкале и Дербенте.

Теперь чиновника ждет отставка. Сейчас он находится на допросе.

Дагестан Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 21:42
Названо число находящихся в Дагестане туристов
РИА «Новости»
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Около пяти тысяч приехавших по путевкам туристов и около 20 тысяч самостоятельных путешественников находятся в Дагестане. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Его заявление опубликовано на сайте организации.

Он подчеркнул, что это предварительная оценка, исходя из ранее заявленных планов и полетных программ туроператоров. Ромашкин добавил, что их число может оказаться еще большим.

Вице-президент добавил, что влияния событий в республике на рынок можно ожидать только на следующей неделе.

«Туристы взяли отпуск, билеты куплены, любое изменение теперь - проблема. Будет пауза и сегодня никто не свои планы не отменит», - подчеркнул вице-президент АТОР.

Вооруженная группа боевиков устроила стрельбу по полицейским в Дагестане. Перед этим они напали на синагогу и церковь в Дербенте, где расправились со священнослужителем. Оба здания они подожгли. На улицах города продолжается стрельба.

Также боевики открыли огонь по правоохранителям в Махачкале. Сначала они расстреляли пост ДПС, а после вступили в перестрелку на улице Магомедгаджиева.

В регионально главке МВД заявили, что в противостоянии с боевиками погибли шесть сотрудников полиции. В республике ввели режим контртеррористической операции. Задержания и ликвидация боевиков еще не закончилась.

Дагестан Стрельба Туризм Боевики Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале

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