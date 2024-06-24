Московские врачи прилетели в Севастополь по поручению Путина

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Он уточнил, что из столицы прилетели психологи МЧС, сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, а также врачи подведомственных Минздраву и Депздраву учреждений. Всего по больницам Севастополя развезли 35 специалистов.

«Они оценят состояние пострадавших и необходимость и возможность транспортабельности пациентов», - пояснил глава города.

Все подробности он пообещал сообщить позже.

Украинские войска ударили по Севастополю 23 июня. Для атаки они использовали оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. Пострадавшими оказались более 150 человек.