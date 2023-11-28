Московские водители нарушили правила перевозки детей свыше 49 тысяч раз с начала года
За 10 месяцев этого года в Москве зарегистрировали более 49 тысяч случаев неправильной перевозки детей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
В ведомстве уточнили, что инспекторы пресекли 49 331 нарушений.
Москвичам напомнили, что детей до 12 лет необходимо пристегивать с помощью специального детского удерживающего устройства, адаптированного под их возраст, вес и рост. Более взрослые пассажиры обязаны использовать ремни безопасности.
Будучи за рулем, родителям стоит выбирать крайние полосы движения, так как скорость там обычно ниже, что, в случае аварийной ситуации сможет снизить риск травматизма.
Госавтоинспекция призвала водителей всегда помнить о безопасности детей в автомобиле и строго соблюдать установленные правила и нормы.
Ранее выяснилось, что среда стала самым аварийным днем в Москве на прошлой неделе.