Московские водители нарушили правила перевозки детей свыше 49 тысяч раз с начала года

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В ведомстве уточнили, что инспекторы пресекли 49 331 нарушений.

Москвичам напомнили, что детей до 12 лет необходимо пристегивать с помощью специального детского удерживающего устройства, адаптированного под их возраст, вес и рост. Более взрослые пассажиры обязаны использовать ремни безопасности.

Будучи за рулем, родителям стоит выбирать крайние полосы движения, так как скорость там обычно ниже, что, в случае аварийной ситуации сможет снизить риск травматизма.

Госавтоинспекция призвала водителей всегда помнить о безопасности детей в автомобиле и строго соблюдать установленные правила и нормы.

Ранее выяснилось, что среда стала самым аварийным днем в Москве на прошлой неделе.