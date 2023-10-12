Московские спасатели завоевали серебро на чемпионате по многоборью
В Ногинске прошел XIX чемпионат по многоборью среди спасателей МЧС России. Специалисты продемонстрировали свои навыки в беспарашютном десантировании, оказании первой помощи, ориентировании на местности и многом другом. Второе место заняли спасатели из Москвы. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.
В ходе чемпионата специалисты показали свои навыки при проведении спасательных операций в условиях природной среды, на водных объектах и под водой, а также при техногенных происшествиях. Всего в чемпионате приняли участие 19 команд со всей страны.
Столичные спасатели завоевали серебро сразу в трех состязаниях. Среди них: кросс-эстафета, поисково-спасательные работы в условиях природной среды и при ЧС техногенного характера.
Ранее штабная тренировка по гражданской обороне прошла на Центральной площади в Одинцове. Ее приурочили к празднованию Дня войск гражданской обороны МЧС России.