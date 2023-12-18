Московские школьники смогут заняться разработкой инноваций на базе вузов

По его словам, вначале старшеклассники познакомятся с университетской средой, что позволит им определиться со сферой научных интересов и выбрать направление для работы в одном из вузов и НИИ-партнеров - всего их 53. Затем школьники присоединятся к проекту или предложат свои разработки.

«В вузе им дают научные консультации, доступ к информационным базам, лабораториям и т. д.», - рассказал градоначальник.

Таким образом, каждый учащийся создаст проект или проведет исследование, а далее защитит его на научно-практической встрече. Оценку работы выставит жюри, в которое входят и организации-работодатели.

У многих работ высокая потенциально-практическая ценность. Так, год назад школьники медицинских классов разработали прибор «Контролер осанки», умную трость для слепых и робот-анализатор загрязненности водоемов.

Самые удачные проекты будущих инженеров и программистов - телеметрический комплекс для ракеты-носителя «Вереск», мобильный медицинский робот для красных зон и проект эффективной системы вентиляции для шахт.

Кроме того, победители и призеры научно-практических конференций смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин 18 декабря проведет встречу с школьниками и студентами, которые стали победителями чемпионата «Профессионалы».