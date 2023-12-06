06 декабря 2023, 08:30

Московские школьники смогут получить дополнительные баллы для поступления в вузы

Сайт мэра и правительства Москвы
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Ученики столичных школ смогут сдать демонстрационный экзамен и получить дополнительные баллы при поступлении в университеты. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, теперь учащиеся 12-18 лет, которые занимаются углубленно какими-то дисциплинами, смогут проверить свои навыки. Подать заявку на участие можно до 14 января.

В этом году экзамен пройдет в два этапа. Отборочный пройдет в формате онлайн и состоится в январе–феврале на образовательной платформе Moodle. Например, в задании по компетенции «Разработка настольных приложений» необходимо решить задачи по информатике, а также рассчитать и разработать компьютерную программу c графическим интерфейсом.

На заключительный этап нужно прийти лично. Он продлится с марта по май на площадках федеральных вузов столицы. Ребят ждут задания в сфере программирования и электроники. Кроме того, им предстоит сделать эскизный дизайн-проект изделия и другие задания.

Список компетенций, вузов-партнеров и другие подробности можно посмотреть на сайте образовательного комплекса «Воробьевы горы».

Школы Школьники Сергей Собянин Москва 2023
06 декабря 2023, 08:56
Защита обжаловала приговор администратору «Адских бабок»
РИА «Новости»
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Сторона защиты администратора Telegram-канала «Адские бабки» Ольги Архаровой опротестовала приговор суда. Об этом ТАСС рассказала ее адвокат Елена Федулова.

«Мы на данный момент подали короткую жалобу. Более мотивированную и подробную сделаем уже после полного ознакомления с протоколом заседания. С приговором мы не согласны, ввиду чрезмерно сурового наказания считаем его несправедливым», - сказала она.

Басманный суд Москвы 27 ноября приговорил Архарову к 4,5 года колонии общего режима, а также журналистку Александру Баязитову к пяти годам колонии общего режима. В протоколе дела уточняется, что потерпевшим по делу стал менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков.

По данным суда и следствия, администраторы канала вымогали денежные средства за отсутствие порочащей информации в Telegram-каналах. В рамках дела также задержали специалиста по связям с общественностью Инну Чурилову, которая раскаялась в содеянном и признала свою вину в полном объеме.

Суд Telegram
06 декабря 2023, 08:49
Платформу «Город идей» дополнят для москвичей новыми темами в сфере предпринимательства
Сайт мэра и правительства Москвы
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В раздел «Предложить идею» сервиса «Город идей» добавили три новых ответвления в сфере предпринимательства. Они направлены на совершенствование городского проекта «Академия инноваторов». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Теперь желающие смогут предложить свои мысли по развитию образовательных программ и расширить список тем, которые будут рассматривать предприниматели. Кроме того, на сайте собирают пожелания, какие мероприятия можно провести.

В разделе «Предложить идею» есть 56 тем по 12 сферам функционирования города. Уже 10 из них посвящены предпринимательству. Идеи горожан принимают в любое время, а лучшие из них реализуют в столице.

На платформе «Город идей» проводят тематические проекты, в которых жители также могут оставлять свои предложения. Теме предпринимательства посвятили три из них. Специалисты отобрали более 250 идей, 87% из которых уже осуществили в городе.

Например, благодаря инициативе москвичей в детских технопарках проходят увлекательные встречи и занятия по управлению беспилотными аппаратами и выращиванию продуктов питания на вертикальных фермах.

Ранее стартовал прием заявок на участие в инновационной программе для предпринимателей под названием Moscow Fast Track.

Бизнес Москва 2023
06 декабря 2023, 08:34
Правила выдачи льготной ипотеки предложили изменить в России
РИА «Новости»
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Минфин России внес на рассмотрение в правительство законопроект об изменении условий выдачи льготной ипотеки. Об этом сообщил «Интерфакс».

По информации источника издания, ведомство предложило снизить максимальную сумму кредита по льготной ипотеки до шести миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Кроме того, министерство предложило повысить минимальный первоначальный взнос при льготном кредитовании до 30%. Также ведомство намерено разрешить заемщику получать лишь один льготный кредит в рамках льготной ипотечной программы.

Ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что кабмин решил повысить первоначальный взнос по семейной и льготной ипотеке. По его словам, в настоящее время объемы выдач кредитов по этим программам серьезно увеличились.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина уточняла, что ипотечный портфель за последний год вырос на 32%.

Россия Льготная ипотека
06 декабря 2023, 07:39
Названы самые популярные у россиян горнолыжные курорты в этом сезоне
РИА «Новости»
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В нынешнем сезоне спрос на горнолыжный отдых вырос на 44%. Больше всего бронирований зафиксировано в Приэльбрусье (44%) и в Шерегеше (41%), написал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные экспертов рынка.

В отчете компаний были учтены бронирования российских туристов на курортах, а также страховые заявки за период с декабря 2023 по апрель 2024 года. На первом и втором месте по популярности находятся Эсто-Садок и Красная Поляна (они занимают 49% от всего числа бронирований).

В тройку попал Архыз (19%), четвертое и пятое места - за Шерегешем и Домбаем. Россияне также проявили интерес к Поляне Чегет, Поляне Азау, горнолыжным курортам Алтая, в том числе Белокурихе.

В среднем туристы готовы посвятить отдыху не более пяти дней. Средняя стоимость ночи на курортах в горах - до 11 тысяч рублей, что на 17% выше, чем в минувшем сезоне.

Дороже всего стоит ночь в Красной Поляне - в среднем 12,3 тысячи рублей, дешевле всего - на Поляне Чегет - 4,9 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что большинство россиян, которые планируют совершить поездку на Новый год , встретят праздник в гостиницах у себя в стране.

Отдых Россия

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