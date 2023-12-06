Московские школьники смогут получить дополнительные баллы для поступления в вузы

По его словам, теперь учащиеся 12-18 лет, которые занимаются углубленно какими-то дисциплинами, смогут проверить свои навыки. Подать заявку на участие можно до 14 января.

В этом году экзамен пройдет в два этапа. Отборочный пройдет в формате онлайн и состоится в январе–феврале на образовательной платформе Moodle. Например, в задании по компетенции «Разработка настольных приложений» необходимо решить задачи по информатике, а также рассчитать и разработать компьютерную программу c графическим интерфейсом.

На заключительный этап нужно прийти лично. Он продлится с марта по май на площадках федеральных вузов столицы. Ребят ждут задания в сфере программирования и электроники. Кроме того, им предстоит сделать эскизный дизайн-проект изделия и другие задания.

Список компетенций, вузов-партнеров и другие подробности можно посмотреть на сайте образовательного комплекса «Воробьевы горы».