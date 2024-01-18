«Московские сезоны» продолжат проводить тренировки на катках до конца зимы
На площадках проекта «Московские сезоны» будут работать 15 бесплатных катков до конца зимы. Горожане могут посещать занятия на коньках, которые действуют в рамках проекта «Мой спортивный район». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Каждое воскресенье, с 12:00 до 15:30, проводят тренировки, на которые можно предварительно записаться. Максимально мастер-класс могут посетить 30 человек.
Встречи доступны не только для взрослых, но и для детей и подростков от 10 до 14 лет. Их проводят с 12:00 до 13:00. Для юных москвичей и их родителей есть семейные тренировки с 13:15 до 14:15, а с 14:30 до 15:30 обучают только взрослых.
Катки находятся по следующим адресам: площадь Революции; Профсоюзная улица, владение 41; сквер у станции метро «Некрасовка»; Ключевая улица, владение 22; улица Перерва, владение 52; Матвеевская улица, владение 2 и многим другим.
Проект «Мой спортивный район» регулярно готовит бесплатные круглогодичные тренировки для уроженцев столицы. Занятия проходят на свежем воздухе несколько раз в неделю, а курируют их эксперты Москомспорта. Проект удобен для москвичей, так как мероприятия есть во всех районах.
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