Московские рестораторы смогут сохранить летние веранды

Читайте нас в:

Впервые такое решение глава города принял после встречи с рестораторами в прошлом году. Однако эта мера не коснется веранд, расположенных в парках и на внешних поверхностях зданий - их придется убрать.

«Прошлой зимой такой возможностью воспользовались владельцы 346 летних кафе», - сообщили на официальном портале московского правительства.

В пресс-службе столичной мэрии подчеркнули, что разрешение не убирать веранды на зиму значительно сократило расходы предпринимателей.

Ранее россиян предупредили об опасности систем подогрева в летних кафе - отопительные приборы на террасах могут представлять угрозу.