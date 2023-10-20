Московские рестораторы смогут сохранить летние веранды
Владельцы кафе и ресторанов Москвы смогут не демонтировать на зиму летние веранды, если они не мешают движению пешеходов и работе уборочной техники. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Впервые такое решение глава города принял после встречи с рестораторами в прошлом году. Однако эта мера не коснется веранд, расположенных в парках и на внешних поверхностях зданий - их придется убрать.
«Прошлой зимой такой возможностью воспользовались владельцы 346 летних кафе», - сообщили на официальном портале московского правительства.
В пресс-службе столичной мэрии подчеркнули, что разрешение не убирать веранды на зиму значительно сократило расходы предпринимателей.
Ранее россиян предупредили об опасности систем подогрева в летних кафе - отопительные приборы на террасах могут представлять угрозу.