Московские предприниматели смогут построить спортивный центр в Крылатском
Право на строительство некапитального спортивного объекта возле Гребного канала в Москве выставили на городские торги. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Общая площадь объекта не будет превышать семи тысяч квадратных метров. Победитель торгов сможет самостоятельно выбрать назначение будущей постройки из утвержденного перечня. Концепцию спорткомплекса согласуют в течение полугода с момента подписания договора.
Заявки на участие будут принимать до 20 октября. Для участия понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.
Ранее стало известно о том, что предприниматели смогут открыть точку общепита в саду «Эрмитаж» в Москве.