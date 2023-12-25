Московские IT-компании подписали соглашения с партнерами из Малайзии

Одно из предприятий заключило соглашение с малайзийской технологической фирмой на поставку программы для рекрутингового видеоинтервью. Другой участник миссии предложил проект по внедрению IT-системы для автоматизации учета продаж. Также партнеров нашла компания, создающая системы навигации для сложных объектов, ее разработку внедрят в международном аэропорту Куала-Лумпура.

«За первые восемь месяцев 2023 года доля Москвы в совокупном экспорте России в эту страну составила больше 54%», - отметила Сергунина.

Бизнес-миссии в дружественные государства стали пользоваться спросом среди московских предпринимателей. Программу на следующий год уже разработали, в нее включили 21 бизнес-миссию и 14 международных выставок. Стать их участником можно на сайте Московского экспортного центра.

Московские бизнесмены уже вышли на 30 международных маркетплейсов. При этом больше трети экспортеров - 385 предприятий - выбрали для продвижения азиатские сайты.