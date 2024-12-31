Московские эскортницы объявили о повышении цен в новогоднюю ночь

Средняя цена среди элитных эскортниц в ночь на 1 января, указали в публикации, составит от 300 до 500 тысяч рублей. При этом сотрудницы интим-рынка готовы даже помочь в подготовке праздничного стола.

Максимальные суммы от миллиона рублей и выше выставили сотрудницы, относящие себя к классу премиум.

В стороне не остались и сотрудницы бюджетной интим-сферы. Минимальная цена за выезд в новогоднюю ночь составит 50 тысяч рублей.

Опрошенные авторами сотрудницы рынка интимных услуг объяснили новые расценки необычными желаниями клиентов, которые воплощают свои самые тайные фантазии, считая их новогодним чудом. К ним собеседницы отнесли анальный фистинг с мандаринами, игры в Деда Мороза и Снегурочку, а также всевозможные наказания за плохое поведение в прошлом году.

Основными клиентами эскортниц в новогоднюю ночь остаются одинокие мужчины, в основном работающие в сфере IT.

Работа в преддверии Нового года для сотрудниц сферы интим-услуг также сопряжена с опасностями. В конце декабря прошлого года в Москве задержали «охотника на эскортниц». Тело первой жертвы криминалисты нашли в помещении на Мукомольном проезде. В ходе допроса задержанный признался, что убил еще одну гостью, а ее труп лежит в отеле на востоке столицы.