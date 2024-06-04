04 июня 2024, 15:17

Московские бренды нарастили производство одежды

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Столичные компании по созданию одежды за последние пять лет увеличили производство в 62,4 раза. Сегодня они продолжают наращивать темпы работы, сообщил правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, сейчас в Москве работают порядка 320 предприятий легкой промышленности. В том году они в 3,5 раза нарастили выпуск одежды. Работу в этом направлении компании продолжили и в этом году, указал Овчинский.

«Ежедневно в Москве выпускают около 28,3 тысячи наименований спецодежды, 7,9 тысячи пар обуви, 3,8 тысячи спортивных костюмов, 2,3 тысячи футболок, 1,5 тысячи головных уборов», - рассказал Овчинский.

Одной из них является компания «ПЛНБ Джинс». По сравнению с показателями прошлого года в этом она увеличила производство на 40%.

Столичное предприятие Pink Bus выпускает одежду, текстильную продукцию для дома, сумки и аксессуары. Предприятие изготавливает не только стандартные модели, но и наносит на них принты. Только за первый квартал этого года компания создала свыше 115 тысяч футболок.

«Мы стремимся, чтобы наша продукция подходила большему количеству покупателей по цене, качеству и дизайну», - уточнила сооснователь компании Мария Батюхнова.

У другого столичного бренда, производителя женской одежды «Ольга Сказкина», в первом квартале 2024 года общее количество продукции увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В связи с этим компания открыла собственный магазин.

«У нас отлаженная последовательность производства, за счет чего достигаем высокого качества продукции и поставок в срок», - объяснила представитель бренда Анастасия Якушина.

Одежда Модели Работа Магазины Промышленность Москва
04 июня 2024, 14:19
Суд признал внебрачного сына Владимира Жириновского
РИА «Новости»
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Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна о признании его внебрачным сыном бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщили «Известия».

Эйдельштейн от комментариев по ситуации отказался. В августе 2023 года он подал исковое заявление с требованием признать своим законным отцом Жириновского для вступления в наследство. Тогда инстанция отказала ему в рассмотрении иска из-за вступившего в силу по этому вопросу решения Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики.

В феврале 2024 года Эйдельштейн подал апелляционную жалобу, после чего Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики отменил вердикт.

О смерти Жириновского на 76-м году жизни стало известно 6 апреля 2022 года. В своем завещании он оставил 70% своего состоянии партии и лишь 20% - детям.

Суд Дети Владимир Жириновский
04 июня 2024, 14:09
Исследователя Арктики Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище
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В Москве завершилась церемония прощания с депутатом Госдумы, знаменитым исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым. Его похоронили на Новодевичьем кладбище, сообщило РИА «Новости».

Тело ученого утром 4 июня привезли в храм Христа Спасителя. Обряд отпевания в Преображенской церкви провел викарий патриарха Кирилла митрополит Каширский Феогност, затем состоялась траурная церемония. У входа в здание выстроилась очередь.

Проститься с Чилингаровым пришли председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и другие. Президент России Владимир Путин прислал траурный венок. Усопшего похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями.

Чилингаров умер в возрасте 84 лет после тяжелой болезни. В Госдуме его смерть назвали большой утратой.

Депутаты Ученые Москва
04 июня 2024, 10:22
В Москве началась церемония прощания с полярником Чилингаровым
РИА «Новости»
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Утром 4 июня в Москве началась церемония прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым. Его тело доставили в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя, сообщили «Известия».

Гроб привезли незадолго до отпевания, которое запланировали в 09:00. В Преображенскую церковь доставили венки от президента России Владимира Путина, бывшего лидера Армении Сержа Саргсяна, председателя Госдумы Вячеслава Володина, спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Среди гостей - председатель думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

После полудня пройдет траурная церемония. Затем Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Исследователь умер 1 июня в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Выражая соболезнования, Путин назвал его человеком-легендой и отметил вклад в отечественную науку.

Депутаты Ученые Москва
04 июня 2024, 10:03
Лаборатория MARMA представит собственные цифровые разработки на ПМЭФ
РИА «Новости»
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Лаборатория актуальных технологий MARMA представит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 3D-аватар с искусственным интеллектом Марти. Об этом сообщила пресс-служба"Росконгресса».

Марти способен ответить на любые вопросы про программу и историю ПМЭФ, а также лабораторию и дополненную реальность MARMA. На стенде можно узнать о развитии цифровых технологий в России, успешных примерах их реализации, получить готовые идеи для применения интерактивных механик в образовании и бизнесе.

Также MARMA представит интерактивную AR-карту регионов России, в которой технологии дополненной реальности объединили культурные традиции и экономические достижения всех 89 регионов нашей страны.

При помощи сервиса MARMA в карту внедрены видеоролики о богатствах природных ресурсов, уникальных региональных предприятиях и брендах, ценностях культурного и исторического наследия, инвестиционном и туристическом потенциале каждого субъекта.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Свое участие в предстоящем форуме подтвердили 18 600 гостей из 139 стран.

Лаборатория актуальных технологий MARMA представит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 3D-аватар с искусственным интеллектом Марти. Об этом сообщила пресс-служба \"Росконгресса».

Санкт-Петербург Бизнес Технологии ПМЭФ-2024

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