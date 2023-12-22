22 декабря 2023, 12:11

Московские бизнесмены вышли на 30 международных маркетплейсов

Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Читайте нас в: Google Новости

Около тысячи бизнесменов Москвы с 2018 года при поддержке мэрии зарегистрировались на 30 международных маркетплейсах. Их продукцию можно приобрести в онлайн-магазинах разных стран. Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

«Больше трети экспортеров - 385 предприятий - выбрали для продвижения маркетплейсы Азии. Это направление показывает наилучший результат по статистике продаж. Еще около 600 компаний при поддержке Москвы вышли на рынки Латинской Америки, Африки и других регионов мира», - рассказала Сергунина Московские бренды появились на онлайн-площадке Lazada, которая ориентирована на покупателей из Вьетнама, Филиппин, Индонезии, Малайзии и Таиланда. Покупатели сервиса стали чаще приобретать столичную натуральную косметику, кондитерские изделия и экоснеки.

Масштабную китайскую площадку WeChat освоили 15 предпринимательских организаций Москвы в рамках программы поддержки экспорта. Суммарно мэрия города планирует помочь разместить на площадке 65 московских брендов.

Кроме того, экспортеры мегаполиса также могут выставить на индийском маркетплейсе Flipkart, латиноамериканской платформе Mercadolibre, южноафриканском портале Takealot и других многих площадках.

Вдобавок сегодня пройдет бизнес-конференция по вопросам сотрудничества с Китаем и странами БРИКС в Лобне.

Бизнес Москва 2023
22 декабря 2023, 12:07
Москва выделила дополнительные деньги на помощь в реабилитации инвалидов
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении дополнительных денег на технические средства реабилитации инвалидов. Гражданам с ограниченными возможностями компенсируют стоимость самостоятельно купленных технические средства реабилитации (ТСР). Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

В Москве проживает около миллиона лиц с инвалидностью, включая более пятидесяти тысяч детей. Город обеспечивает их техническими средствами реабилитации предоставляет необходимые товары и компенсирует их стоимость при самостоятельном приобретении.

ТСР можно приобрести через электронный социальный сертификат с карты платежной системы «Мир». С 2021 года получение данных услуг доступно дистанционно - через портал mos.ru.

Текущий ассортимент предоставляемой реабилитационной продукции включил свыше 550 наименований: от абсорбирующего белья до ортопедической обуви, колясок, протезов конечностей, антидекубитальных подушек и многого другого.

В этом году ТСР уже предоставили 170 тысячам москвичей, а компенсацию за самостоятельную покупку - 45 тысячам человек. До конца года выплаты получат еще 18 тысяч жителей столицы.

Вслед за столицей Подмосковье также направило 311 миллионов рублей на экстренную соцпомощь в 2023 году.

Здравоохранение Инвалиды Сергей Собянин Москва 2023
22 декабря 2023, 11:15
Авиакомпания S7 решила вопрос с иностранными лизингодателями по 45 самолетам
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российская авиакомпания S7 урегулировала отношения с иностранными лизингодателями по 45 самолетам. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«S7 Airlines завершила сделку по урегулированию взаимоотношений с группой зарубежных лизингодателей с участием страховой компании ООО „СК „НСК“ по 45 среднемагистральным самолетам и четырем авиационным двигателям», - указали в компании.

Согласно договоренностям, лизингодатели свернули все требования к отечественным сторонам по страховым полисам и по договорам аренды 45 самолетов, которые составляют почти 50% флота авиакомпании.

Российские перевозчики призвали расширить список государств, которые могут поставлять запчасти. Росавиация одобрила изменения. В перечень стран могут попасть Эфиопия, Гонконг, Южная Корея и другие. В ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта пояснили, что такая мера упростит обслуживание авиационной техники, в частности, двигателей.

Авиация Авиакомпании
22 декабря 2023, 10:57
Масштабный фестиваль снеговиков проведут в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В стенах Московского дворца пионеров пройдет грандиозный фестиваль снеговиков «Арт-фест-2024». Конкурсанты будут соревноваться в разнообразных жанрах искусства, но работы объединит тема снеговиков. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Дети и родители смогут проявить себя в создании комиксов и мультфильмов из пластилина. Также участники представят творческие композиции, созданные на стыке скульптуры, живописи, видеопроекции. А главное, все работы должны быть связаны со снеговиками», - отметила заммэра.

Принять участие в фестивале можно, подав онлайн-заявку и отправив работы через официальный сайт события, где также можно ознакомиться с творчеством победителей прошлых лет. На сайте разместили образовательные материалы, включая видеоуроки и мастер-классы по созданию пластилиновой анимации и комиксов, подготовленные педагогами образовательного комплекса «Воробьевы горы». Школьники старше 10 лет вместе с родителями могут представить как групповые, так и отдельные творческие проекты.

Первый подобный фестиваль прошел в 2012 году. За время его проведения участниками стали свыше 35 тысяч человек, которые создали около семи тысяч снеговиков. Так, самым младшим участником стал трехлетний ребенок, самому старшему было 70 лет.

Итоги фестиваля подведут 17 февраля 2024 года в Московском дворце пионеров, где в этот же день состоится конкурс на создание лучшей фигуры снеговика.

На новогодних каникулах в столице проведут еще свыше 200 крупных мероприятий. Например, 30 и 31 декабря с 13:00 до 19:00 в усадьбе Деда Мороза пройдут гуляния с концертами, шоу и хороводами.

Фестивали Новый год Москва 2023
22 декабря 2023, 09:59
Программу «Играй в Москву!» подготовили для жителей и гостей столицы
Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Читайте нас в: Google Новости
Мостуризм подготовил для туристов и горожан с детьми два специальных маршрута на новогодние каникулы в рамках программы «Играй в Москву!». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Программа стартовала 15 декабря. Она будет работать до конца новогодних каникул. Прогулки по городу с проектом будут интересным квестом, за выполнение заданий которого участники выигрывают специальные стикеры. Их нужно вклеивать в карту.

Все, кто пройдут маршрут и выполнят поставленные задачи, смогут обменять заполненную карту на памятный сувенир: объемный стикер или игровую фигурку. Это можно сделать в одном из туристско-информационных центров Москвы. Адреса доступны на сайте проекта.

Маршрут «На поиски волшебства» проведет жителей и туристов по центру столицы через праздничные ярмарки главных площадей и улиц, а «Большой турнир воображения» - по Парку Горького и парку искусств «Музеон».

Кроме того, более 120 ледовых шоу покажут в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве.

Отдых Праздники Новый год Москва 2023

Новости по теме