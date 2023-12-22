Московские бизнесмены вышли на 30 международных маркетплейсов

«Больше трети экспортеров - 385 предприятий - выбрали для продвижения маркетплейсы Азии. Это направление показывает наилучший результат по статистике продаж. Еще около 600 компаний при поддержке Москвы вышли на рынки Латинской Америки, Африки и других регионов мира», - рассказала Сергунина Московские бренды появились на онлайн-площадке Lazada, которая ориентирована на покупателей из Вьетнама, Филиппин, Индонезии, Малайзии и Таиланда. Покупатели сервиса стали чаще приобретать столичную натуральную косметику, кондитерские изделия и экоснеки.

Масштабную китайскую площадку WeChat освоили 15 предпринимательских организаций Москвы в рамках программы поддержки экспорта. Суммарно мэрия города планирует помочь разместить на площадке 65 московских брендов.

Кроме того, экспортеры мегаполиса также могут выставить на индийском маркетплейсе Flipkart, латиноамериканской платформе Mercadolibre, южноафриканском портале Takealot и других многих площадках.

Вдобавок сегодня пройдет бизнес-конференция по вопросам сотрудничества с Китаем и странами БРИКС в Лобне.