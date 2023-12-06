06 декабря 2023, 15:54

Московская сити-ферма увеличила площадь для выращивания зелени благодаря гранту

Сайт мэра и правительства Москвы
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Московский разработчик инновационных технологий агропроизводства закупил оборудование и увеличил площадь выращивания в 17 раз. Он смог сделать это благодаря гранту от города на 50 миллионов рублей. Об этом сообщили на официальном сайте столичного мэра.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома рассказала, что в этом году в городе впервые начали выдать гранты для создания и развития московских ферм. Эта мера поддержки начала пользоваться успехом: помощь оказали сити-фермерам на 285 миллионов рублей.

«Благодаря этому ассортимент экологически чистых продуктов, выращенных в столице, расширяется, а горожане в любое время года могут приобрести свежую зелень и овощи», - добавила Кострома.

В начале 2023 года площадь ферм составляла 84 квадратных метра. На данный момент она достигла приблизительно 1,5 тысячи «квадратов». Ранее фермеры каждый год передавали 1,7 тонны зелени. Теперь в планах увеличить объем до 28 тонн.

Московская компания также планирует создать лабораторию по микроразмножению овощей и зеленых культур. Сегодня самый крупный потребитель ее продукции - предприятие, занимающееся переработкой и производством готовых блюд.

Ранее Москва вошла в рейтинг самых «зеленых» городов среди стран БРИКC.

Москва 2023
06 декабря 2023, 15:27
Обеспечивающие Москву водохранилища перевели на зимний режим
Freepik
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Водохранилища, обеспечивающие водой Москву, перевели на зимний режим работы. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что в связи с образованием устойчивого снега 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем, обеспечивающие столицу водой, перевели на зимний режим.

Сотрудники проведут плановую сработку, чтобы создать дополнительные свободные емкости. Эта мера нужна для успешного прохождения паводка и половодья предстоящей весной.

Такая подготовка позволит принять все талые воды с водосборных территорий и исключить подтопления внепойменных участков.

Сейчас стабильная работа гидротехнических сооружений гарантирует надежное водоснабжение столицы, которая ежедневно потребляет 2,8 миллиона кубометров воды. Ее качество тщательно контролируется на всех этапах пути к потребителю.

В зимний период работники гидроузлов постоянно проводят снегомерные съемки - это дает возможность рассчитать масштаб будущего половодья и при необходимости отрегулировать работу гидротехнических сооружений.

Ранее горслужбы Москвы обработали противогололедным средством дороги и тротуары.

Москва 2023
06 декабря 2023, 14:56
TikTok оштрафовали за ролики о зацеперах
Unsplash
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Таганский суд Москвы оштрафовал китайскую социальную сеть TikTok на 800 тысяч рублей за отказ удалять запрещенные видеоролики о зацеперах. Об этом сообщило РИА «Новости».

TikTok Pte.Ltd признали виновной по статье 13.50 КоАП России «Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети». Компании назначили наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей.

Роскомнадзор составил протокол за неудаление роликов о зацеперах - любителей хвататься за вагоны идущих поездов ради острых ощущений. Нередко такие опасные приключения заканчиваются смертью или тяжелыми травмами.

В мае 2023 года врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасали 15-летнего подростка, который упал с электрички во время зацепинга.

Ранее ноябрь объявили месяцем профилактических акций для детской безопасности на железной дороге.

Штрафы Соцсети Москва 2023
06 декабря 2023, 14:39
Список IT-специалистов на отсрочку от армии расширят, но введут экзамен
РИА «Новости»
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В правительстве начали обсуждать введение квалификационного экзамена для IT-специалистов и расширение списка категорий тех, кто претендует на отсрочку от призыва в армию. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил об этом на пленарном заседании Госдумы, сообщил «Интерфакс».

Для получения отсрочки IT-специалисты должны соответствовать некоторым требованиям , в том числе иметь профильное высшее образование. Чернышенко сказал, что правила могут изменить.

«Минцифры сейчас прорабатывает этот вопрос для того, чтобы расширить категорию граждан, на которые эти меры будут распространяться», - сказал он.

Среди прочего, айтишников предложат отправлять на квалификационный экзамен. Дмитрий Чернышенко заявил депутатам, что министерство обсудило такую возможность с отраслью. Его вынесут на рассмотрение Совета при президенте России по профессиональным квалификациям.

Право на отсрочку предложили дать айтишникам со средним профессиональным образованием, сообщили «Известия». Глава Минцифры Максут Шадаев призывал также включить в списки на бронь учителей информатики. Они, по его словам, не только обучали детей, но и администрировали инфраструктуру школ.

Работа Армия Частичная мобилизация в РФ
06 декабря 2023, 14:38
Дополнительные пункты обогрева для бездомных открыли в Москве с приходом холодов
Пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
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Число пунктов обогрева для бездомных людей увеличили в столице с наступлением холода — теперь в городе их 14, рассчитанных приблизительно на 700 мест. Об этом сообщила заместитель мэры Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Число пунктов обогрева для бездомных людей увеличили в столице с наступлением холода - теперь в городе их 14, рассчитанных приблизительно на 700 мест. Об этом сообщила заместитель мэры Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В период серьезных морозов нам особенно важно объединиться в помощи тем, кто по разным причинам оказался на улице. Мы просим москвичей и гостей города быть особенно внимательными и при необходимости звонить в „Социальный патруль“», - подчеркнула она.

Ракова уточнила, что точки социальной помощи расположены на привокзальных территориях и недалеко от отделений центра социальной адаптации. Так, вспомогательные пункты открыли возле Савеловского вокзала и Щелковского автовокзала. Они работают с 20:00 до 08:00.

Помимо этого, передвижные пункты обогрева в автобусах доступны круглосуточно на Комсомольской площади, у Павелецкого, Белорусского, Курского и Киевского вокзалов. Там выдают теплую одежду и горячий чай.

В нескольких округах столицы ежедневно оказывают помощь бездомным в отделениях Центра социальной адаптации имени Глинки. Вдобавок на улице Николоямская работает пункт обогрева «Ангар спасения» от православной службы помощи «Милосердие».

Горожане могут сами вызвать службу мобильных бригад «Социальный патруль» для бездомного. Для этого нужно позвонить по телефонам: (499) 357-09-29, 7-903-720-15-08 или в единую службу помощи Ранее спасатели рассказали «360», как пережить аномальные холода.

Москва 2023

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