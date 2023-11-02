02 ноября 2023, 12:31

Московская система предоставления мест на ярмарках получила премию

Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости

Московская система приема заявок на участие в ярмарках выходного дня, использующая технологию блокчейна, получила премию CNews Awards 2023 в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе: ИТ-проект года». Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

Награждение состоялось 1 ноября в рамках мероприятия «CNews Forum 2023: информационные технологии завтра» в Москве. Получивший награду проект позволил предпринимателям подавать заявки онлайн на портале mos.ru, а технология блокчейн - фиксировать и показывать их всем участникам.

«Система на основе блокчейна позволяет обеспечить прозрачность предоставления мест с помощью механизма общественного контроля за неизменностью данных, а также исключить фальсификации», - отметили в столичном ДИТ.

Услуга «Предоставление места на ярмарке выходного дня» на портале mos.ru стала доступна для фермеров и предпринимателей. С 2013 года заявки на предоставление торгового места начали принимать в электронном виде. За все время бизнесмены подали более 416 тысяч электронных заявок, из которых свыше 130 тысяч - с использованием блокчейна.

Ранее столичная компания разработала сервис для оптимизации работы крупных предприятий.

Награды Бизнес Технологии Москва 2023
02 ноября 2023, 13:40
Занятия по йоге и растяжке проведут на Центральном рынке в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В это воскресенье, 5 ноября, на Центральном рынке в Москве проведут первую тренировку по йоге и растяжке в рамках проекта «Спортивные выходные». Начало в 09:00, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«Тренировки проекта пользуются популярностью вне зависимости от времени года. С осени занятия проводят на уникальных закрытых площадках», - подчеркнули в ведомстве.

В этом году к проекту присоединились фуд-моллы «Три вокзала. Депо» и «Депо. Москва», Культурный центр ЗИЛ и научно-технический центр «Сколково». Кроме того, на ВДНХ, Южном и Северном речных вокзалах тренировки продолжатся в обычном режиме.

Их организуют каждые выходные. Осенью и зимой спортсмены занимаются растяжкой, йогой, пилатесом и многим другим.

В конце сентября в Москве прошли первые тренировки в новом сезоне проекта «Спортивные выходные».

Их посетили примерно 500 человек.

Спортсмены Москва 2023
02 ноября 2023, 13:40
Объем упаковки товаров первой необходимости запретили менять в России
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Производители продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать только фиксированные объемы упаковок. Коррективы внесли в межгосударственный стандарт по инициативе Генпрокуратуры, сообщила пресс-служба ведомства.

Теперь же сливочное и подсолнечное масло, сахар и соль, муку, пшено, черный чай, рис, вермишель и другие продукты первой необходимости должны фасовать строго по стандартам. Например, гречку - по 500, тысяче или две тысячи граммов, молоко - по 200, 250, 500, тысяче и двум тысячам миллилитров.

Соблюдение прав жителей в сфере потребительского рынка, в том числе касаемо новых правил фасовки, остается на особом контроле прокуратуры. Минпромторг и Минсельхоз содействуют внедрению требований на практике при условии баланса интересов всех участников торговли.

«Нередко производители сокращают объем, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость. Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объема и веса товаров их стоимости», - отметили в пресс-службе.

Прокуратура РФ Продукты
02 ноября 2023, 13:27
Детеныш панды из Московского зоопарка начал видеть и слышать
Читайте нас в: Google Новости
Детеныш панды из Московского зоопарка начал видеть предметы и слышать. Об этом в Telegram-канале сообщила директор организации Светлана Акулова.

Детенышу панды из Московского зоопарка недавно исполнилось два месяца. Она стала лучше держать голову, а глазки раскрылись. Имя ей выберут на сотый день после рождения - уже в этом месяце. Участие в этом примут москвичи , сотрудники китайского посольства и работники центра по размножению.

Панда появилась на свет в конце августа у пары Жуи и Диндин. Специалисты регулярно осматривают детеныша. В первое время после родов самка прятала его, не могла спокойно есть или спать.

По ее словам, маленькая панда начала различать окружающие предметы.

«Малышку осмотрели. Все хорошо. Она сегодня много лаяла на нас, пугала», - рассказала Акулова.

Животные Москва 2023
02 ноября 2023, 13:19
Суд оштрафовал зоозащитницу, помогавшую спасть кота из машины в центре Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Суд в Москве оштрафовал зоозащитницу Наталью Кошанскую на четыре тысячи рублей за попытку забрать кота после его спасения из запертой машины. Об этом сообщили РИА «Новости».

Зоозащитница помогла вчера спасти кота из запертого автомобиля. После этого она захотела забрать его себе и настаивала на осмотре животного у ветеринара, несмотря на отказ полицейских. Между женщиной и правоохранительными органами произошел конфликт, из-за которого ей выписали штраф по статье о неповиновении требованию сотрудников в размере четырех тысяч рублей.

Наталье грозил арест до 15 суток, но ее адвокат договорился о смягчении наказания.

Животное находилось в припаркованном внедорожнике несколько дней. Неравнодушные жители столицы вызвали спасателей. Некоторые москвичи пришли с переносками и попросили работников МЧС разбить стекла машины, чтобы освободить котенка. Однако те напомнили об уголовной ответственности за взлом и кражу. В итоге машину удалось вскрыть, котенка достали.


Москва 2022 Животные

Новости по теме