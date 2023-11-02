Московская система предоставления мест на ярмарках получила премию

Награждение состоялось 1 ноября в рамках мероприятия «CNews Forum 2023: информационные технологии завтра» в Москве. Получивший награду проект позволил предпринимателям подавать заявки онлайн на портале mos.ru, а технология блокчейн - фиксировать и показывать их всем участникам.

«Система на основе блокчейна позволяет обеспечить прозрачность предоставления мест с помощью механизма общественного контроля за неизменностью данных, а также исключить фальсификации», - отметили в столичном ДИТ.

Услуга «Предоставление места на ярмарке выходного дня» на портале mos.ru стала доступна для фермеров и предпринимателей. С 2013 года заявки на предоставление торгового места начали принимать в электронном виде. За все время бизнесмены подали более 416 тысяч электронных заявок, из которых свыше 130 тысяч - с использованием блокчейна.

Ранее столичная компания разработала сервис для оптимизации работы крупных предприятий.