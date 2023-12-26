26 декабря 2023, 12:31

Московская платформа «Russpass. Бизнес» объединила свыше 500 компаний

РИА «Новости»
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С момента открытия цифрового сервиса «Russpass. Бизнес» прошло всего полгода, однако в нем уже зарегистрировались более 500 туристических организаций. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Пользователи сервиса смогут отыскать новых бизнес-партнеров, запросить индивидуальную аналитику или проверить последние данные по туризму.

«Самый популярный раздел - „Проекты и мероприятия“. Он помогает отслеживать основные события города для профессионалов индустрии туризма», - отметила Сергунина.

Через портал подали свыше 1,5 тысячи запросов на участие в разнообразных проектах, включая образовательные программы и бизнес-миссии за границей. Наиболее востребованными мероприятиями стали такие, как туристическая премия «Путеводная звезда», первая международная конференция в сфере делового туризма Meet Global Mice Congress и деловые встречи, организованные Московским туристическим хабом.

Несколько дней назад сервис Russpass сделал бота-навигатора по Московскому зоопарку. Он покажет расположение вольеров 11 зверей и расскажет об обитателях старейшего зоосада России.

Туризм Бизнес Москва 2023
26 декабря 2023, 12:20
Суд оправдал экс-главу Кировской области Белых по делу о превышении полномочий
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Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых освободили от наказания по новому делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщило РИА «Новости».

Октябрьский районный суд решил оправдать Белых из-за истечения срока давности преступления. Экс-губернатор продолжит отбывать назначенный ранее судом восьмилетний срок.

Новое уголовное дело против бывшего чиновника возбудили в июле 2022 года - экс-губернатора обвиняли в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Белых направил в «Кировскую региональную ипотечную корпорацию» 448 миллионов рублей из бюджета города. На эти деньги чиновник приобрел жилье, которое могло стать предметом залога по финансовым обязательствам.

Ранее московский суд приговорил к 12 годам колонии бывшего министра правительства Михаила Абызова. Его признали виновным в создании преступного сообщества и отмывании денег. Чиновника арестовали и обязали выплатить штраф в размере 80 миллионов рублей.

Уголовное дело Суд Чиновники Деньги
26 декабря 2023, 10:59
Онлайн-сервису московского Главархива «Моя семья» исполнилось три года
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Три года назад Главный архив Москвы открыл доступ к бесплатной онлайн-платформе для изучения генеалогии под названием «Моя семья». За это время число пользователей сервиса достигло 10 миллионов человек, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Благодаря запуску сервиса поиск сведений о родословной стал возможен из любой точки страны. Платформу начали обновлять ежемесячно. На данный момент база онлайн-сервиса насчитывает около 11 миллионов страниц.

«В основу сервиса легли метрические книги многонациональной Москвы и Московской губернии с записями о рождении, браке и смерти жителей с 1694 до 1917 года, которые исповедовали православие, ислам, иудаизм, католичество и лютеранство», - сообщил Собянин.

Он добавил, что позднее к этим материалам добавили исповедные росписи и ревизские сказки.

Кроме того, в дополнение к «Моей семье» разработали портал «Поиск по архивам». В нем использовали нейросеть для расшифровки рукописного текста исторических документов и их конвертации в формат, доступный для машинного чтения.

Неделю назад Главархив совместно с МФЦ открыл выставку о русских сказках. Экспозиция стала доступна в столичных центрах Госуслуг.

Семья Сергей Собянин Москва 2023
26 декабря 2023, 10:32
Еще четыре антимонопольных дела возбудили против производителей яиц в России
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Территориальные органы ФАС России возбудили еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц из-за повышения цен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Кемеровское, Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС выявили в действиях компаний признаки нарушений закона о защите конкуренции», - пояснили в антимонопольной службе.

Выяснилось, что в отдельных случаях рост цен на куриные яйца обусловлен не экономическими причинами, а договоренностями «хозяйствующих субъектов».

Изучение рынка и анализ «предоставленных материалов» показали, что ООО «Птицефабрика Инская» и ООО «Яшкинская птицефабрика» в Кемеровской области, предположительно, злоупотребили доминирующим положением на региональном рынке и в октябре допустили рост цен на яйца на 31–40% по сравнению с сентябрем при снижении их средней себестоимости.

Воронежское управление ФАС выявило повышение цен на яйца на 16–37% со стороны компаний ООО «Птицефабрика Бобровская», ООО СХП «ППХ „Заброденское“, ООО „Ряба“ и сельскохозяйственного производственного кооператива под брендом „Птицефабрика Третьяковская“.

В Ивановской области на аналогичных нарушениях попались АО «Птицефабрика „Кинешемская“» и ООО «Ивановская птицефабрика». Оптовые цены на яйца в октябре выросли на 18–23%. Наконец, Донецкое УФАС зафиксировало единовременное повышение цен на 9–24% в ООО «Новоазовская птицефабрика», «Птицефабрика Пролетарская», «Зугрэсский репродуктор» и «Амвросиевская птицефабрика».

В отношении компаний возбудили антимонопольные дела по признакам картельных соглашений. Если их вину докажут, им грозят оборотные штрафы.

Ранее дела по признакам антиконкурентных соглашений на рынке яиц возбудили в Кировской области и Крыму.

ФАС России Продукты
26 декабря 2023, 10:25
Правительство продлило запрет на вывоз патронов и гильз из РФ до 2025 года
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В России продлили запрет на вывоз из страны патронов и гильз до конца следующего года. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Запрет касается патронов и гильз для гражданского и служебного нарезного оружия определенных калибров. Ограничение является одной из специальных экономических мер, позволяющих обеспечить защиту интересов государства.

«Он (запрет - прим. ред.) будет действовать до 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписано», - отметили в пресс-службе.

Ранее правительство ввело временный запрет на экспорт пшеницы твердых сортов. Эту меру приняли для обеспечения продовольственной безопасности и урегулирования цен на продукты.

Под запрет не будут попадать отправки гуманитарной помощи и экспорт пшеницы в Южную Осетию и Абхазию. Исключениями станут также поставки в страны-участницы Евразийского экономического союза: Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан. Запрет вступил в силу 11 декабря, он продлится до 31 мая 2024 года.

Запреты Россия Оружие Правительство РФ

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