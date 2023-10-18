Московская платформа «Электронный дом» отметила трехлетие

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С помощью платформы горожане передают показания счетчиков воды и света, оплачивают коммунальные услуги, а также оставляют заявки на ремонт в подъездах и дворах. Кроме этого, на сервисе есть полезная информация для жителей многоэтажек. Например, об отключениях воды, подачи отопления и многом другом.

Личные кабинеты на сайте адаптировали под каждого из жильцов, в зависимости от того, является ли человек собственников квартиры, прописан в ней или нет. Подробнее о своих правах можно узнать на портале.

С 2020 года к проекту присоединились жильцы 34 тысяч многоквартирных домов, организовавших около десяти тысяч общих собраний собственников и более трех тысяч опросов.

Ранее москвичам рассказали о новом порядке платы за отопление.

Новые правила затронут многоквартирные дома, в которых стоит общедомовой счетчик учета тепла. В необорудованных таким прибором учета домах норматив останется неизменным.