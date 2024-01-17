Московская компания ускорила производство матрасов благодаря нацпроекту
Нацпроект «Производительность труда» помог московскому производителю сократить время на производство ортопедических матрасов на 34%. Об этом сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития города.
«За шесть месяцев компания совместно с экспертами регионального центра компетенций Москвы оптимизировала процесс изготовления матрасов, продажа которых обеспечивает 50 процентов выручки», - уточнили в пресс-службе ведомства.
Так, специалисты сократили маршруты перемещения сырья и готовой продукции, а также переорганизовали места хранения необходимых материалов. На предприятии также внедрили новые стандарты выполнения работ и ухода за оборудования.
В результате компания стала производить более 13 матрасов на человека в смену вместо восьми. Кроме того, на треть сократились и неиспользуемые запасы. Работу провели и с персоналом: 16 сотрудников научились методике бережливого производства, а еще трое стали внутренними коучами.
Ранее благодаря нацпроекту другая компания из Москвы ускорила выпуск пластиковых окон.