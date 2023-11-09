Московская компания разработала устройство для спутниковой связи

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Устройство позволит преобразовывать высокочастотные сигналы в низкочастотные. Его можно будет использовать для передачи информации в системы спутниковой связи и цифровые коммуникационные системы.

«Такие преобразователи уже используют в российском сегменте Международной космической станции», - отметил мэр.

Ранее подобные устройства закупали за рубежом. По словам Собянина, разработанные в России преобразователи оказались почти вполовину дешевле импортных аналогов, не уступая им по характеристикам.

Ранее компания VDR изготовила на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» магистральный насос для строящейся системы водоснабжения крымских городов Феодосия и Керчь.