29 декабря 2023, 12:30

Московская команда победила на международном чемпионате по автомоделям

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На международном чемпионате по шоссейно-кольцевым автомоделям, проходившем в китайском городе Фошань, победила команда школьников из Москвы. Об этом сообщили на официальном портале столичного правительства.

В чемпионате приняли участие команды из Малайзии, Сингапура, Индонезии, Японии, Германии, Австралии, Италии, Великобритании, Ирландии, России и Китая. За победу в семи категориях на протяжении трех дней сражались 112 участников с 140 моделями.

«Московские ребята впервые участвовали в подобном чемпионате. В команду вошли лучшие: победители всероссийских и международных соревнований», - отметила руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

Россию представили слушатели детских технопарков Москвы. Они создали 15 самодельных автомоделей.

Помимо этого, детско-юношеские соревнования между Россией и Китаем в семи направлениях гоночных радиоуправляемых моделей провели для участников в возрасте от шести до 17 лет.

Москвичи победили в двух квалификационных заездах, а в еще четырех направлениях взяли первое, два вторых и третье места. Еще одно первое место представитель столичной команды завоевал в детско-юношеском состязании.

Ранее на Всероссийском чемпионате по радиоуправляемым автомоделям победу одержала команда технопарка «Мосгормаш».

Россия Школьники Китай Москва 2023
29 декабря 2023, 12:34
Почти 80% россиян выразили доверие Путину
РИА «Новости»
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Президенту Владимиру Путину доверяют 79% россиян. Исследование провел Фонд общественного мнения (ФОМ).

Согласно результатам опроса, 80% респондентов положительно оценили деятельность главы государства. Исследование проходило с 22 по 24 декабря, его участниками стали 1500 человек в 53 субъектах России. Статистическая погрешность не превысила 3,6%.

В начале декабря Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что Путину доверяют 78,5% опрошенных. Лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому выразили доверие 18,3% респондентов, главе фракции «Новые люди» Алексею Нечаеву - 8,4%.

Абсолютное большинство россиян ранее поддержало выдвижение Владимира Путина на новый срок. Почти 85% опрошенных назвали выборы президента важным событием для себя лично, 78% россиян собираются принять в них участие. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что впервые в истории новой России президентские выборы пройдут в «такой токсичной геополитической атмосфере».

Исследования Опросы Россия Владимир Путин Выборы президента — 2024
29 декабря 2023, 11:37
Минобороны назвало число получивших отсрочку от частичной мобилизации россиян
РИА «Новости»
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Право отсрочки от частичной мобилизации в России получили 834 224 человека, в том числе 256,1 тысячи работников IT-сферы. Об этом сообщил РБК.

По данным доклада Минобороны «Армия в цифрах - 2023», освобождение от частичной мобилизации также получили порядка 170 тысяч сотрудников банковской системы. Отсрочку дали специалистам из сферы сельского хозяйства, средств массовой информации, энергетики и других отраслей.

Минобороны опубликовало социальный портрет мобилизованного россиянина. Средний возраст призванных составил 35 лет. Мобилизованные как правило имели рабочий стаж и среднее или среднее специальное образование. Всего военкоматы призвали в рамках частичной мобилизации 302 503 человека. Больше половины призванных являлись женатыми мужчинами, 56,3% мобилизованных имеют детей.

Ранее оборонное ведомство озвучило число военных-контрактников. На службу по контракту заступили более 640 тысяч человек, еще около 288 тысяч подали заявления.

Россия Армия Частичная мобилизация в РФ
29 декабря 2023, 11:31
«Нужна крупная маркировка». Продукты с ингредиентами из насекомых появились в России
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Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Олег Леонов обратился в Роспотребнадзор с предложением разработать маркировку пищевой продукции, полученной с использованием насекомых. Парламентарий рассказал «360», что такую продукцию начали изготавливать и продавать в России.

«Имеются в виду, условно, не жареные сверчки, а, например, мука из черной львинки, которую добавляют в обычный продукт - допустим, хлеб. Нарезной батон визуально выглядит так же. В составе, конечно, должно быть указано, но меленько где-то, кто же это читает? Мы предлагаем сделать крупную маркировку, прямо как на сигаретах, что в этих продуктах содержатся ингредиенты из насекомых», - рассказал Леонов.

Он пошутил, что «любители» могут есть и такие продукты, а остальные должны четко видеть, что покупают. На вопрос о том, можно ли встретить такую еду в продаже, депутат ответил утвердительно.

«В обычных магазинах - „Пятерочках“, „Перекрестках“ и других - я пока не нашел, но знаю, что уже такие продукты начинают производиться и продаваться, потому что это дешевле. Мука из насекомых дешевле, чем обычная, поэтому ее выгодно подмешивать. Это как с соевым маслом», - пояснил собеседник канала.

Он добавил, что Роспотребнадзор поддержал инициативу, но заявил, что тему надо доработать - провести предметные исследования о вреде таких продуктов для здоровья людей.

Еда Роспотребнадзор Депутаты Магазины Продукты
29 декабря 2023, 10:35
Опрос kp.ru: 48% россиян назвали выставку «Россия» главным культурным событием года
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Более 48% россиян признались, что считают самым главным культурным событием 2023 года проведение выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Еще 44% соотечественников назвали значимым событием года историю болезни и восстановления Романа Костомарова. Опрошенные подчеркнули, что спортсмен продолжат демонстрировать невероятную силу духа и вдохновлять людей своим примером.

Кроме того, в число главных культурных событий по мнению россиян вошли первый снятый в космосе фильм «Вызов», нашумевший сериал «Слово пацана» и самый кассовый фильм «Чебурашка».

Выставка-форум «Россия»

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