Москалькова высказалась по поводу кадров избиения задержанного сыном Кадырова

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Так омбудсмен отреагировала на появившееся видео избиения сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом задержанного за сжигание Корана Никиты Журавеля.

Как подчеркнула Москалькова, оставаться безнаказанным уничтожение любых священных книг не может, поскольку такие действия оскорбляют чувства верующих и «сеют в обществе межнациональную рознь, нетерпимость и вражду».

«Однако, какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону. Таковы принципы нашего правового государства», - написала Москалькова.

Она добавила, что во время следствия в СИЗО человек безусловно должен содержаться по правилам, которые установлены законом.

Адам Кадыров избил задержанного за сожжение Корана около мечети Волгограда уроженца Украины Никиту Журавеля. Видео с доказательствами в своем Telegram-канале разместил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пояснил, что хочет поставить окончательную точку в этом вопросе.

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