Мошенники взялись за любителей Roblox

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«Мошенники обманывают детей, играющих в Roblox, обещая им валюту (робуксы) или предметы для популярной онлайн-игры», - указали в ведомстве.

Аферисты уговаривают зарегистрированных в группах по раздаче робуксов детей перевести родительские деньги в обмен на бонусы из игры. А мошеннические схемы злоумышленники прикрывают «заданиями».

Также аферисты предлагают детям якобы помощь в покупке виртуальной валюты. Они просят юное поколение предоставить информацию с банковских карт родителей или через телефоны взрослых следовать указаниям. Общение мошенников с ребятами зачастую проходит в мессенджерах.

Правоохранители призвали обратить на новую аферу внимание и провести с детьми беседу, рассказав об опасности общения с незнакомыми людьми в интернете.