Мошенники в Москве придумали новый способ обмана с проездными картами

«Ни в коем случае не переходите по непроверенным ссылкам для пополнения карты „Тройка“ и карты москвича - так вы можете стать жертвой преступников и потерять деньги», - следует из сообщения.

В дептрансе посоветовали использовать только официальные платформы и приложения московского транспортного комплекса для пополнения проездных карт. После перехода по гиперссылке следует проверять корректность написания веб-сайта в браузере.

Современные аферисты стали более изобретательными - они отказываются от массовых схем в пользу индивидуального подхода к жертве, заявил член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.