06 января 2025, 07:32

Мошенники стали присваивать себе выплаты для детей

РИА «Новости»
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Правоохранители в 59 регионах России привлекли к ответственности 631 мошенницу за незаконное присвоение выплат, предназначенных детям. Об этом сообщил Telegram-канал Iz.ru со ссылкой на МВД.

Женщины украли материнские капиталы и другие социальные пособия, направленные на поддержку детей. Всего силовики зафиксировали 708 случав регистрации в отделах загса несуществующих детей - их представляли как рожденных вне медучреждений.

Один из таких случаев зафиксировали на Камчатке. Мошенницы Светлана и Сабина Оглы с помощью подставных свидетелей получили в загсе свидетельство о рождении несуществующих детей. Аферистки украли около 2,2 миллиона рублей, предназначенных для поддержки материнства.

Минимум 40% украденных у россиян денег уходит на финансирование Вооруженных сил Украины , сообщил заявил заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

Дети Выплаты в России Женщины Деньги
05 января 2025, 22:45
«Это неизбежно». Вассерман спрогнозировал дату возрождения СССР
РИА «Новости»
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Советский Союз неизбежно возродят в том или ином виде, но точную дату пока не назвать, так как это может произойти и в 2025 году, или даже через пару лет. Об этом депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал изданию «Московской комсомолец».

«Возрождение СССР в том или ином виде - это не надежды, а неизбежность», - заявил эрудит.

Вассерман пояснил значение формулы, что все империи рано или поздно разваливаются. По его словам, это относится к колониальным империям, объединяющим под одним управлением регионы, находящиеся на большом расстоянии друг от друга.

С континентальными империями иная ситуация. Если они и разваливаются по какой-то причине, то довольно скоро восстанавливаются. И Россия является классическим примером такого государственного образования.

За свою историю она уже не раз переживала подобные процессы, но в итоге не просто восстанавливалась, но причем в большем размере и в лучшем виде, чем была до развала.

Если говорить о сроках возрождения СССР, то депутат пояснил, что точно тут не ответить. Это может произойти и в 2025 году, но, возможно, «придется еще пару лет потерпеть».

Ранее Вассерман высказался о судьбе Сирии после свержения Башара Асада, полагая, что страну ждет судьба Ливии.

СССР Госдума РФ Депутаты Россия
05 января 2025, 14:30
Депутат Харламов оправдался за сравнение россиян с опарышами
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Председатель думы Дальнегорска Никита Харламов прокомментировал скандал, который разразился в Приморском крае. От имени депутата в соцсети опубликовали комментарий с оскорблениями россиян. В беседе с РИА «Новости» парламентарий заявил, что не имеет к этому отношения.

«Абсолютно нет», - сказал Харламов, отвечая на вопрос о том, писал ли он оскорбительный комментарий.

Нашумевшее сообщение появилось в местном Telegram-канале 2 января. В паблике обсуждали проблему мусорного коллапса и задавались вопросом, нужна ли городу мэрия в нынешнем составе. В ответе на это якобы от имени депутата опубликовали ролик, в котором опарышей перемешивали лопатой.

«При помощи вредоносной ссылки взломали мой личный аккаунт, с которого от моего имени пошла массовая рассылка оскорбительного содержания. В общий доступ в интернет также попала и моя личная переписка», - пояснил Харламов.

Ранее сахалинский депутат Булатов завел канал с неприличными видео. Местные жители подали на него жалобу в КПРФ.

Интернет Скандалы Соцсети Депутаты
05 января 2025, 11:56
Полицейские с 5 февраля начнут выдворять мигрантов из России
РИА «Новости»
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Должностные лица МВД России смогут выдворять мигрантов за пределы страны с 5 февраля 2025 года. В этот день в силу вступит соответствующий закон, подписанный президентом Владимиром Путиным.

Должностные лица МВД России смогут выдворять мигрантов за пределы страны с 5 февраля 2025 года. В этот день в силу вступит соответствующий закон , подписанный президентом Владимиром Путиным.

На сегодняшний день высылать иностранцев, незаконно пребывающих на территории страны, имеют право только судьи и пограничники. Через месяц такие полномочия получат полицейские.

Право принимать решения о депортации смогут главы территориальных органов и их заместители, руководители структурных подразделений по вопросам миграции и их заместители, а также главы подразделений по контролю за оборотом наркотиков.

Начальники линейных отделов полиции на транспорте и их заместители смогут выдворять мигрантов в отдельных случаях, если речь будет идти о нарушении режима пребывания иностранных граждан в России.

Ранее стало известно, что российская полиция с 5 марта получит право свободно входить в дома мигрантов , попавших под депортацию.

Мигранты Законы Россия Полиция
05 января 2025, 11:33
Названы самые высокие зарплаты мигрантов в России
РИА «Новости»
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Заработные платы у мигрантов в 2025 году превысят 300 тысяч рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на документ Минтруда.

Судя по тексту «Перечня для привлечения иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы на 2025 году», высококвалифицированные мигранты смогут в месяц получать 380 тысяч рублей, именно такую зарплату выплатят председателю правления.

У менеджеров крупных компаний заработная плата достигнет 275 тысяч рублей, у спортсменов-инструкторов - 250 тысяч рублей. Зарплаты директора департамента, бланшировщика или мастера-брынзодела составят 230 тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты в России будут получать мигранты, работающие пекарями и поварами - 20 тысяч рублей, массажистами - 23 тысячи рублей и конструкторами одежды - 25 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что мигрантов обязали с 30 июня сдавать биометрию на въезде в Россию.

Мигранты Россия Зарплаты

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