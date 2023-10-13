Мошенники стали представляться сотрудниками ФБС, чтобы лишить россиян квартир
Злоумышленники придумали новый способ телефонного мошенничества, который сейчас набирает обороты. Они подбирают потенциальную жертву среди пожилых россиян, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с агентством «Прайм».
В разговоре со своими жертвами злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов. Далее они говорят человеку, что на него якобы «оформлены кредиты в десятке банков». Квартира жертвы, по их словам, указана в качестве обеспечения. Затем человеку предлагают временно оформить жилье на «сотрудника ФСБ», чтобы таким образом сохранить жилплощадь.
Соловьев отметил, что в такой схеме с жертвой разговаривают люди, представляющиеся не только «сотрудником ФСБ», но также и «следователем», «сотрудницей ЦБ» и «оператором с портала Госуслуги».
«Но запомните, сотрудники ФСБ, ЦБ, прокуратуры никогда не звонят физическим лицам ни по каким поводам», - заявил Соловьев.
В том случае, если объект недвижимости потерян, юрист рекомендовал добиваться возбуждения уголовного дела и просить следователя наложить арест (запрет всяких действий) на квартиру.