Мошенники стали представляться сотрудниками ФБС, чтобы лишить россиян квартир

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В разговоре со своими жертвами злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов. Далее они говорят человеку, что на него якобы «оформлены кредиты в десятке банков». Квартира жертвы, по их словам, указана в качестве обеспечения. Затем человеку предлагают временно оформить жилье на «сотрудника ФСБ», чтобы таким образом сохранить жилплощадь.

Соловьев отметил, что в такой схеме с жертвой разговаривают люди, представляющиеся не только «сотрудником ФСБ», но также и «следователем», «сотрудницей ЦБ» и «оператором с портала Госуслуги».

«Но запомните, сотрудники ФСБ, ЦБ, прокуратуры никогда не звонят физическим лицам ни по каким поводам», - заявил Соловьев.

В том случае, если объект недвижимости потерян, юрист рекомендовал добиваться возбуждения уголовного дела и просить следователя наложить арест (запрет всяких действий) на квартиру.