Мошенники создали фейковый сайт для продажи билетов на концерт Канье Уэста в Москве

«Если вы хотите окунуться в атмосферу неповторимого шоу Канье Уэста и испытать настоящий восторг от его выступления, не упустите возможность купить билеты на нашем сайт», - такую информацию указали на фейковом сайте.

Там же прикрепили активную ссылку на покупку билетов. На данный момент сайт недоступен. При попытке перейти по ссылке появляется ошибка «404», убедился 360.ru. Какое количество человек могло купить несуществующие билеты, неизвестно.

Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с 360.ru опровергал слух об организации выступления Канье Уэста в «Лужниках».

Сотрудники арены сообщили ему, что с ними не вели переговоры, никакого договора нет.

Однако продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале заявила, что концерт все же состоится. Только не летом, как писали в СМИ, а осенью. По ее словам, информацию об этом ей лично подтвердил организатор концертов мировых звезд в России Женя Финкельштейн.