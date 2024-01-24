Мошенники смогут обманывать жертв при помощи дипфейка

«Мошенники будут просто брать картинку с экрана, и это будет, собственно говоря, твое лицо. Ты ставишь перед собой камеру, и на выходе получается изображение другого человека. Ты говоришь губами, а вот этот аватар повторяет», - рассказал Голованов.

Злоумышленники будут копировать аккаунт и при звонке будут генерировать не только голос, но и изображение. Специалист успокоил, что такие технологии будут использоваться не в 2024 году.

Мошенники уже научились использовать современные цифровые технологии и искусственный интеллект для взлома аккаунтов в мессенджерах и соцсетях, обмана по телефону и кражи денег с банковских счетов. Сберечь финансы помогут двухфакторная идентификация и осведомленность.