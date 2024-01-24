24 января 2024, 03:41

Мошенники смогут обманывать жертв при помощи дипфейка

Pixabay
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Мошенники в будущем могут научиться подделывать видеосообщения при помощи технологии дипфейк. В соцсетях и мессенджерах могут начать рассылать дипфейк-видео в реальном времени, предупредил в беседе с РИА «Новости» главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Мошенники будут просто брать картинку с экрана, и это будет, собственно говоря, твое лицо. Ты ставишь перед собой камеру, и на выходе получается изображение другого человека. Ты говоришь губами, а вот этот аватар повторяет», - рассказал Голованов.

Злоумышленники будут копировать аккаунт и при звонке будут генерировать не только голос, но и изображение. Специалист успокоил, что такие технологии будут использоваться не в 2024 году.

Мошенники уже научились использовать современные цифровые технологии и искусственный интеллект для взлома аккаунтов в мессенджерах и соцсетях, обмана по телефону и кражи денег с банковских счетов. Сберечь финансы помогут двухфакторная идентификация и осведомленность.

Мессенджеры Искусственный интеллект Соцсети Мошенничество Кражи Деньги Дипфейк Технологии
23 января 2024, 23:41
Мурашко ответил, сколько детей может родить одна женщина
Freepik
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Если женщина хочет родить еще одного ребенка, но сомневается из-за состояния здоровья, то ей следует проконсультироваться со специалистом. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в кулуарах форума «Родные-Любимые». Его слова передало РИА «Новости».

В ответ на вопрос, сколько детей может родить женщина, он отметил, что у каждой матери индивидуальная ситуация.

«Отвечу как врач. Ответ на этот вопрос определяется состоянием здоровья женщины и абсолютно индивидуален. Универсального ответа здесь быть не может», - заявил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая поддержала призыв Мурашко рожать первого ребенка в возрасте 20-25 лет. По ее словам, женщинам не стоит всегда следовать установке, что лучше «получить пять образований, чем родить ребенка».

Дети Семья Минздрав Врачи Женщины Россия
23 января 2024, 23:27
Пропавшего 15 лет назад мужчину нашли в Тюменской области
РИА «Новости»
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Мужчину с потерей памяти, пропавшего 15 лет назад, нашли в Ялуторовске Тюменской области. Об этом изданию 72.ru рассказали представители поискового отряда «ЛизаАлерт».

Волонтеры 22 января получили информацию, что в больнице Ялуторовска находится мужчина с потерей памяти. Мужчина ехал в автобусе и внезапно обратился к водителю и сообщил, что он ничего не помнит.

«Он не помнил своего имени, адреса проживания, своих родных и близких. Тогда были созданы ориентировки и распространена информация в других регионах, что найден человек с потерей памяти», - рассказали в «ЛизаАлерт».

Спустя некоторое время выяснилось, что мужчину зовут Андрей. Позже его опознал мужчина из Исетска, который сдавал ему квартиру. Оказалось, потерявший память - из Кировской области, где его уже 15 лет разыскивает родная сестра.

Ранее стало известно, что свердловские волонтеры из отряда «ЛизаАлерт» ищут пропавшую полгода назад жительницу Екатеринбурга. Ее местонахождение неизвестно с 15 августа 2023 года.

Больницы Волонтеры Мужчины Екатеринбург
23 января 2024, 23:19
Россияне пожаловались на сбои в работе Youtubе
Freepik
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Россияне пожаловались на сбои в работе Youtube. Исходя из данных сервиса Downradar, по состоянию на 23:00 по московскому времени об ошибках заявили более 5450 человек.

Россияне пожаловались на сбои в работе Youtube. Исходя из данных сервиса Downradar , по состоянию на 23:00 по московскому времени об ошибках заявили более 5450 человек.

Чаще других с проблемами сталкиваются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону. Основная часть (42%) юзеров сообщила об общих ошибках в работе площадки, также 27% жалоб касаются сбоев на сайте, 4% людей столкнулись с трудностями в мобильном приложении.

На прошлой неделе, 18 января, массовый сбой случился в работе приложения Telegram. Жалобы поступили от 1151 пользователя. Чаще всего сообщали о нестабильной работе мессенджера, 25% всех ошибок пришлось на москвичей, 14% - на жителей Северной столицы, также на работу приложения жаловались пользователи из Краснодарского края.

Санкт-Петербург Россия Работа YouTube
23 января 2024, 22:25
Почта России уволит сотрудниц, набросившихся на клиентку в Брянской области
РИА «Новости»
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Напавших на посетительницу в Брянской области сотрудниц Почты России уволят, пообещали в пресс-службе компании. Там добавили, что работниц уже отстранили от исполнения обязанностей, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пострадавшей клиентке принесли извинения и назвали поведение сотрудниц недопустимым.

«Участники инцидента отстранены от работы с последующим увольнением», - отметили в пресс-службе компании, скриншот ответа опубликовали журналисты.

Авторы статьи напомнили, что конфликт произошел в почтовом отделении поселка Суземки. Туда пришла местная жительница - она хотела расплатиться при помощи QR-кода. Сотрудницы Почты России не поняли, что хотела сделать женщина, после чего напали на нее. По данным издания, в результате повреждения получил смартфон клиентки. Журналисты подчеркнули, что это не первая конфликтная ситуации - ранее на этих работниц уже поступали жалобы от других посетителей.

Ранее сотрудника почты из Якутии заподозрили в хищении более 40 миллионов рублей. Компания провела собственное расследование и передала собранные доказательства правоохранителям.

Драки Скандалы

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