Мошенники расклеили в Москве фейковые QR-коды для «вступления в домовые чаты»

В столице за прошлый месяц обнаружили порядка 150 таких QR-кодов.

«Ситуации с таким типом мошенничества также происходили в Твери, Калуге и Ярославле», - добавили в компании.

Чаще всего опасные объявления встречаются в домах старой застройки. По мнению экспертов, мошенники пользуются тем, что в таких зданиях живет больше пожилых людей.

Если отсканировать QR-код на объявлении, можно попасть на фишинговый сайт, с помощью которого злоумышленники могут украсть информацию. Также при переходе по ссылке пользователю могут предложить установить вредоносное ПО, заточенное под кражу учетных данных соцсетей, приложений банков и «Госуслуг».

Ранее эксперт Николай Дмитриев посоветовал не открывать присланные незнакомцами ссылки. Также он рекомендовал в любой ситуации не паниковать и ни в коем случае никому не говорить PIN-код, CVC-код с обратной стороны карты, одноразовые SMS-коды, логины и пароли от банковских сервисов.