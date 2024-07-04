Мошенники против пранкеров. Вована и Лексуса попытались развести в прямом эфире

Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали о подготовке своих пранков. По их словам, эта работа похожа на журналистскую и начинается с настоящего расследования. Им необходимо глубоко погрузиться в тему, в которой работает их потенциальная жертва, чтобы у нее не возникло сомнений в процессе разговора.

Во время записи интервью на телефон Вовану позвонили мошенники, но они к разговору явно не так хорошо готовились. Собеседница назвала Кузнецова Дмитрием Анатольевичем и заявила, что у него якобы заканчивается срок действия его мобильного номера. Пранкеры вместе с ведущей посмеялись над мошенниками. Вован отметил, что звонки от имени телефонного оператора - популярная схема злоумышленников.

«Она присылает вам код восстановления пароля на госуслугах или в личном кабинете вашего сотового оператора. Вы даете ей код, она его вводит, у нее есть ваши личные данные, номер телефона, соответственно, они заходят на ваш аккаунт и там делают, что хотят», - объяснил пранкер.

Ранее Вован и Лексус пообщались с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. Пранкеры предложили Клинтон перед выборами атаковать кандидата в президенты США Дональда Трампа «с разных стороны», и она согласилась на этот сговор, назвав Трампа «очень опасным человеком».