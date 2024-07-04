04 июля 2024, 00:37

Мошенники против пранкеров. Вована и Лексуса попытались развести в прямом эфире

РИА «Новости»
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Пранкеры Вован и Лексус рассказали ведущей 360.ru Екатерине Малашенко, как им удается разыгрывать мировых политиков и знаменитостей. При этом их самих попытались развести в прямом эфире — на телефон Владимиру Кузнецову позвонили мошенники.

Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали о подготовке своих пранков. По их словам, эта работа похожа на журналистскую и начинается с настоящего расследования. Им необходимо глубоко погрузиться в тему, в которой работает их потенциальная жертва, чтобы у нее не возникло сомнений в процессе разговора.

Во время записи интервью на телефон Вовану позвонили мошенники, но они к разговору явно не так хорошо готовились. Собеседница назвала Кузнецова Дмитрием Анатольевичем и заявила, что у него якобы заканчивается срок действия его мобильного номера. Пранкеры вместе с ведущей посмеялись над мошенниками. Вован отметил, что звонки от имени телефонного оператора - популярная схема злоумышленников.

«Она присылает вам код восстановления пароля на госуслугах или в личном кабинете вашего сотового оператора. Вы даете ей код, она его вводит, у нее есть ваши личные данные, номер телефона, соответственно, они заходят на ваш аккаунт и там делают, что хотят», - объяснил пранкер.

Ранее Вован и Лексус пообщались с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. Пранкеры предложили Клинтон перед выборами атаковать кандидата в президенты США Дональда Трампа «с разных стороны», и она согласилась на этот сговор, назвав Трампа «очень опасным человеком».

Журналистика Мошенничество Пранкеры Вован и Лексус
03 июля 2024, 23:41
В Госдуме предложили запретить свободный выгул диких животных на улицах
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Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков обратился в правительство Москвы с предложением об изъятии и отправке в приюты диких животных, страдающих от плохих хозяев. Запрос депутата оказался в распоряжении 360.ru.

Парламентарий сообщил главе департамента ЖКХ столицы Вячеславу Торсунову, что в Кунцеве жители жалуются на владельца пумы, который содержит взрослую хищницу в квартире и выгуливает в парке без намордника. При этом сам мужчина заявляет, что он не нарушает закон.

Даванков отметил, что пумы включены постановлением правительства РФ от 2019 года в перечень животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Парламентарий добавил, что их можно оставить у владельцев до наступления естественной смерти животных только в случае, если их приобрели до января 2020 года. При этом хозяева должны соблюдать требования закона по их содержанию. Кроме того, во время выгула пумы ее владелец должен обеспечить безопасность граждан.

Даванков попросил ответить, какие меры принимают московские власти, а именно в районе Кунцево, в этой области, а также рассмотреть возможность внесения изменений в московское законодательство, создающих императивный запрет выгула на территории общего пользования диких животных.

Парламентарий добавил, что необходимо предусмотреть обязательное ветеринарное обследование таких «питомцев», в том числе изъятие по его результатам больных животных в приюты.

Ранее хозяин пумы из Кунцева прокомментировал публикацию о драке своего питомца с собакой.

Госдума РФ Россия Животные Парки Москва
03 июля 2024, 23:21
Суд опроверг признание бизнеса Шефлера экстремистским объединением
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Сообщения о признании владельца водочных марок «Московская» и «Столичная» Юрия Шефлера и его бизнеса экстремистским объединением опровергли в Тамбовском районном суде. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Ранее появилась информация о том, что судья удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Шефлеру и подконтрольным ему компаниям.

«Данная информация не соответствует действительности», - отметили в сообщении.

Генеральная прокуратура России потребовала признать Шефлера и ряд его компаний экстремистским объединением и изъять активы олигарха. Иск направили в Тамбовский районный суд.

По данным РИА «Новости» , Юрий Шефлер контролирует деятельность «Амбер Бевередж Груп Холдинг С. а. р. л.» и «Столи Груп С. а. р. л.», а уже через них получает доходы, в том числе в России.

Генпрокуратура РФ Суд Доходы Россия Бизнес
03 июля 2024, 23:13
Мигранты стали чаще заваливать экзамен по русскому языку
РИА «Новости»
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В России с января по май 2024 года выросла доля мигрантов, проваливших экзамен по русскому языку. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

«Средний процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, за период с января по май увеличился с трех сразу до 30%», - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, министр Валерий Фальков поручил руководителям вузов расторгнуть договоры с коммерческими партнерами. С этого времени приезжие сдают экзамен только на государственных площадках.

До этого прошли проверки, выявившие многочисленные нарушения, связанные с приемом экзаменов у иностранцев. Как рассказала представитель МВД Ирина Волк, с декабря количество пунктов, где мигранты могли его сдать, сократилось в пять раз по этой причине.

Этой весной в Москве следователи возбудили уголовное дело о незаконной миграции и выдаче Государственным институтом русского языка имени Пушкина поддельных языковых сертификатов.

В конце июня сообщали о планах внести в Госдуму законопроект о введении экзамена по русскому языку для детей иностранцев.

Мигранты Русский язык Россия Экзамены
03 июля 2024, 22:13
Россияне стали чаще ремонтировать квартиры в новостройках
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Многие россияне планируют сделать ремонт в ближайшие три года. Причем большинство из них хотят начать отделочные работы в новостройках. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Ремонт со СберУслугами» и социальной сети «Одноклассники». Результаты исследования компаний оказались в распоряжении 360.ru.

Аналитики опросили более трех с половиной тысяч пользователей старше 18 лет из всех регионов России. Согласно исследованию, 52% россиян планируют сделать ремонт в ближайшие три года. Из них 65% будут делать ремонт в новостройках. С прошлого года этот показатель вырос почти на треть - тогда он был 45%. Еще 21% хотят привести в порядок квартиры после прошлых хозяев, и только 14% будут обновлять свой же ремонт, сделанный ранее.

Кроме того, вырос интерес к интернет-контенту, посвященному ремонту. За последние полгода им интересовались на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 14% выросло число пользователей до 35 лет, которые интересуются подобными материалами. Самые популярные темы: тренды в дизайне, советы по выбору стройматериалов, пространственные решения, мебель и лайфхаки для экономии денег.

При этом большинство россиян ремонта боятся - 65% относятся к нему негативно и с опасением. Из них 70% переживают из-за траты времени, 58% - из-за грязи и пыли и 49% из-за возможного превышения запланированных расходов.

Ранее опрос показал, что большинство россиян верят в инопланетян , которые посещали землю.

Исследования Опросы Ремонтные работы

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