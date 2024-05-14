Мошенники придумали новую схему для «развода» пенсионеров

Аферисты во время звонка представляются сотрудниками социального фонда и предлагают своим «клиентам» сделать «перерасчет пенсии» для ее повышения.

В ходе этих манипуляций они просят озвучить код из SMS-сообщения, поступившего на телефон жертвы. В результате злоумышленники получают доступ к порталу «Госуслуги» или мобильному банку, что чревато не только компрометацией учетной записи, но и потерей денежных средств.

Правоохранители напомнили, что сотрудники социального фонда не звонят гражданам с просьбой продиктовать какие-либо коды из SMS-сообщения.

В Москве 76-летний местный житель стал жертвой мошенников и потерял 15,4 миллиона рублей. Мужчину убедили в необходимости «задекларировать» все его накопления.

Для этого он должен был передать все деньги курьерам, которые отвезут их в банк, а после оформления документов якобы вернут сбережения обратно.