Мошенники придумали две новые схемы для обмана россиян

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По его информации, в рамках первой схемы телефонные мошенники представляются операторами связи и под предлогом продления договора на обслуживание требуют сообщить код из СМС.

«На самом деле это код, необходимый для доступа к личному кабинету портала Госуслуг», - отметили в ведомстве.

Злоумышленники меняют пароль в аккаунте «Госуслуг» и пишут, что для разблокировки необходимо позвонить по определенному номеру. После этого они используют схему с переводом денежных средств на «безопасный счет».

Также участились случаи похищения денег, когда злоумышленники используют привязанный к учетной записи ЕСИА абонентский номер, которым перестал пользоваться владелец.

«Далее на сайте портала Госуслуг осуществляется восстановление пароля к учетной записи путем ввода одноразового кода, поступающего на абонентский номер», - добавили в МВД.

Ранее злоумышленники стали обманывать россиян , действуя под видом специалистов, настраивающих телевизионные приставки. Мошенники изначально называют одну стоимость услуги, но после работы требуют гораздо больше.