Мошенники объявили многомиллионный сбор на «лечение» Отара Кушанашвили

Сестра Кушанашвили уточнила изданию, что мошенники под видом супруги, дочери и ее самой звонят разным людям. Они убеждают их материально помочь с лечением журналиста, призывают поучаствовать в экстренном сборе четырех миллионов рублей.

Она отметила, что как минимум четверо знакомых уже попались на уловки преступников. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов также едва не поверил злоумышленникам.

Семья шоумена не собирает деньги на лечение и намерена обратиться в полицию с просьбой найти мошенников.

По данным Shot, специалисты онкоцентра имени Блохина разрешили Кушанашвили несколько недель пожить дома, чтобы в спокойной обстановке подготовиться к предстоящему курсу химиотерапии и операциям.

Ранее, находясь в больнице, журналист Отар Кушанашвили записал видео, в котором рассказал о поддержке певицы Аллы Пугачевой и других артистов. По словам шоумена, артистка регулярно звонит ему и желает выздоровления.