23 декабря 2024, 05:20

Мошенники обновили схему по краже аккаунтов с «Госуслуг»

РИА «Новости»
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Мошенники начали создавать фальшивые справочные сайты с номерами служб поддержки «Госуслуг», чтобы похищать данные пользователей. Об этом РИА «Новости» рассказали в российском сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

Специалисты сервиса проанализировали мошеннические схемы, с помощью которых аферисты похищали у граждан доступ к порталу.

Выяснилось, что злоумышленники задействовали социальную инженерию. Помимо известных схем получения смс-кода для смены пароля появились и другие возможности для атак на контакты службы поддержки.

«Мошенники создают поддельные справочные сайты, на которых публикуют фальшивые телефоны службы поддержки „Госуслуг“, а затем с помощью поискового продвижения добиваются их появления в топ-10 поисковых систем», - рассказали в DLBI.

Кроме того, аферисты рассылают смс-сообщения с информацией якобы о неудачной попытке входа или взлома аккаунта, указывая в них поддельный номер службы поддержки.

Специалисты предупредили, что пока такие схемы массово не используются лишь из-за сложности и трудоемкости организации масштабных смс-рассылок и продвижения поддельных сайтов.

Ранее россиян предупредили о появлении нового способа мошенничества через мессенджер Viber.

Мошенничество Россия Госуслуги
23 декабря 2024, 00:53
Шестидневная рабочая неделя началась в России
Freepik
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Россиянам предстоит отработать шестидневную рабочую неделю перед новогодними праздниками. Она продлится с 23 по 28 декабря.

Россиянам придется работать в субботу, 28 декабря, а вот уже начиная с 29 декабря начнутся праздничные дни. Согласно производственному календарю, утвержденному российским правительством, они смогут отдохнуть 11 дней подряд - до 8 января.

Так получилось потому, что выходной с субботы перенесли на понедельник, 30 декабря. Вторник, 31 декабря, оказался выходным благодаря переносу на него выходного с 7 января этого года.

Главное не забыть, что рабочий день в субботу будет не сокращенным, а полноценным, если, конечно, работодатель не пожелает его сократить.

Ранее нейробиолог Татьяна Смирнова предупредила, что при шестидневной рабочей неделе человек не успевает восстановиться, его продуктивность уменьшается, он физически истощается и становится эмоционально уязвимым.

Праздники Россия Работа Новый год
23 декабря 2024, 00:09
Россиянам рассказали, как выбрать хороший тонометр
Freepik
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Аптеки предлагают широкий ассортимент тонометров, поэтому перед покупкой необходимо обратить внимание на несколько важных факторов. Покупателю нужно убедиться, что манжета в комплекте подходит к объему руки, сообщило издание «Полит74».

Бюджетная модель успешно справится с периодическим контролем артериального давления. Однако при наличии сердечно-сосудистых заболеваний лучше обратить внимание на тонометр с расширенным функционалом. Например, в нем должно быть измерение пульса или опция обнаружения аритмии.

Более дорогие модели тонометров часто имеют память для хранения результатов измерений с возможностью расчета средних показателей. Также есть приборы с крупным, контрастным дисплеем или функцией голосового сопровождения, озвучивающей этапы измерения.

Для удобства современные тонометры могут синхронизироваться со смартфоном, автоматически передавая данные для анализа. Таким образом, выбор конкретной модели тонометра зависит от индивидуальных потребностей и бюджета.

Психолог Наталья Наумова ранее посоветовала н е дарить близким предметы обихода вроде сковородок, кастрюль или наборов ножей.

Аптеки Покупки
22 декабря 2024, 23:32
Россиянам рассказали, за что могут оштрафовать или арестовать на Новый год
РИА «Новости»
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Бурное празднование Нового года с распитием спиртных напитков и запуском салютов и петард на балконах и крышах может стать причиной правонарушения, за которое последует административная ответственность в виде штрафа. Об этом юрист Игорь Зверев рассказал изданию «Абзац».

По его словам, празднование Нового года не означает послабления ответственности.

«И за нарушения более серьезные, чем украшение подъезда, - распитие алкогольных напитков, хулиганство - предусмотрена административная ответственность, предусматривающая штрафы либо арест до 15 суток», - пояснил юрист.

Зверев напомнил о запрете на запуск салютов, петард и фейерверков внутри любых зданий и сооружений. Он относится также к их запуску с балконов, лоджий и крыш. Помимо этого, нужно соблюдать и закон о тишине в течение всех праздников.

Ранее адвокат Евгения Квартальнова предупредила россиян, что за самовольное размещение в подъездах новогодних украшений и электрических гирлянд можно заработать не только штраф , но даже стать фигурантом уголовного дела.

Штрафы Алкоголь Россия Аресты Новый год
22 декабря 2024, 21:34
Умер герой штурма дворца афганского диктатора в 1979 году Павел Климов
РИА «Новости»
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Подполковник КГБ в отставке, кавалер ордена Красного Знамени и герой штурма дворца Тадж-Бек в Афганистане Павел Климов умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщила газета «Спецназ России» на своей странице во «ВКонтакте».

Авторы отметили, что незадолго до своей смерти Климов снялся в документальном фильме «Гром небесный», посвященный 45-летию операции «Шторм-333» в Кабуле. Увидеть готовую работу он не успел.

«Вечная память о Павле Юрьевиче Климове навсегда останется в наших сердцах», - говорится в сообщении.

Уроженец Химок Павел Климов поступил на работу в органы государственной безопасности после армии. Он прошел тщательный отбор и попал в первый состав Группы «А» Седьмого управления КГБ СССР.

В 1979 году Климов стал участником штурма резиденции афганского диктатора Хафизуллы Амина В ходе операции он получил тяжелое ранение и чудом остался жив. В ходе дальнейшей работы он занимался освобождением заложников, принимал участие в операциях по нейтрализации террористов.

В запас Климов ушел в 1990 году. За время службы его наградили орденом Красного Знамени, медалями «60 лет Вооруженных Сил», «70 лет Вооруженных Сил», «За безупречную службу» I, II и III степени, «В память 850-летия Москвы».

Подполковник вошел в число десяти учредителей Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа. С 1996 по 2000 год занимал пост главы Долгопрудного.

После окончательного выхода на пенсию Климов проводил патриотическую работу по воспитанию молодежи, активно участвовал в жизни Международной Ассоциации «Альфа», писал статьи для газеты «Спецназ России».

В минувшую субботу, 21 декабря, Мариинский театр сообщил о смерти своей бывшей солистки и педагога классического танца, балерины Ирены Баженовой. Артистка умерла в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Она прославилась после роли феи Сирени в фильме-балете «Спящая красавица», вышедшего в 1964 году. После окончания своей балетной карьеры она занялась преподаванием и вырастила многих звезд современной сцены.

Афганистан Спецназ СССР Ветераны Россия

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