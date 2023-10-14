Мошенники обманули народную артистку России почти на 5 миллионов рублей

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«После „звонка из ФСБ“ и сообщения в Telegram Надежда Павловна пошла в банк спасать деньги. Запросила обналичивание 3,6 миллиона, но сотрудники отделения сразу подключили службу безопасности», - сообщил источник издания.

Несколько дней сотрудники банка пытались объяснить женщине, что ее пытаются обмануть, однако влияние злоумышленников было сильнее. Пенсионерка забрала большую часть своих накоплений, сложила деньги в пакет и передала курьеру. Ему же она сообщила, что на счету осталось еще 1,2 миллиона рублей.

После этого злоумышленники обманом заставили Дроздову отдать им и эти деньги. Еще некоторое время мошенники поддерживали связь с пенсионеркой, но потом исчезли. Осознав свою ошибку, артистка обратилась в правоохранительные органы.

Пенсионерка в Москве ранее лишилась более миллиона рублей из-за действий мошенников. Злоумышленники под видом сотового оператора украли у 69-летней пенсионерки деньги. Как сообщили в столичной прокуратуре, они предложили женщине более выгодный тарифный план, убедив ее в том, что мобильную связь переводят на другие вышки обслуживания. По указанию злоумышленников пенсионерка установила на свой телефон приложение и предоставила им удаленный доступ, продиктовав код из СМС.