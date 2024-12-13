Мошенники начали создавать виртуальные клоны карт с помощью шпионского ПО

Заводчица из Балашихи продала молодой девушке смертельно больного щенка мальтипу, который умер вскоре после покупки. О том, как вычислить «черного заводчика», который заботится только о деньгах, а не о животных, ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

В случае с мультипу скорее всего имела место так называемая внутрипитомниковая инфекция, которая поражает всех его обитателей, предположил ветеринар.

«Хозяйка питомника, конечно, не могла не знать, что у нее такая проблема с инвазионными заболеваниями. Поэтому это, конечно же, нарушение и санитарных, и гигиенических, и социальных правил содержания и разведения [животных]», - прокомментировал Шеляков случай их Балашихи.

На данный момент законодательно разведение животных никак не регулируется, объяснил врач.

«То есть каждый может себя назвать заводчиком и продавать хоть кого. Хоть породы, хоть гибриды пород самостоятельно разводить. Каких-то законных претензий [к качеству содержания и разведения животных заводчиками] невозможно сейчас предъявить, к сожалению», - отметил эксперт.

Чтобы обезопасить покупателей, Шеляков дал несколько советов.

«Во-первых, конечно, надо стараться все-таки [обращаться] к проверенным заводчикам. То есть пусть [это будет] сарафанное радио. <…> Кто-то у кого-то покупал, и вы идете уже просто к знакомым людям», - сказал он.

Второй совет эксперта - нужно обязательно зайти в то место, где содержатся животные и собственными глазами убедиться, что о них заботятся.

«Надо его [щенка] внимательно осмотреть и даже понюхать. Не должно быть от него какого-то кислого, зловонного запаха, что может указывать на проблемы со здоровьем», - заключил ветеринар.

Ранее ФПК сообщила, что с 1 января 2025 года пассажиры смогут перевозить животных в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест. Это коснется только мелких животных и в переноске, крупную собаку необходимо перевозить по-старому.