Мосгордума приняла ежегодный отчет Собянина

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В этом году отчет мэра впервые прошел в формате видеотрансляции. В обширном докладе Собянин осветил развитие различных важных областей городской жизни.

Мэр упомянул, что 2023 год стал рекордным по количеству введенных в эксплуатацию транспортных объектов. При этом в планах города - строительство еще трех новых линий метро, где будет примерно 40 станций.

Он также рассказал о планах реализации программы КРТ, в рамках которой появится 190 новых объектов и около полумиллиона рабочих мест.

Объем строительства в столице увеличат, что позволит ускорить темп реновации до шести–семи миллионов квадратных метров в год.

Кроме того, мэр анонсировал строительство нового комплекса ЭКСПО на ВДНХ, который станет главной конгрессно-выставочной площадкой столицы.