Мощный ветер в Москве повалил деревья и снес общественные туалеты

«Сильный ветер сохранится до конца дня. В настоящее время фиксируются очень сильные порывы», - предупредили москвичей и гостей столицы.

Жителей попросили не выходить на улицу в непогоду. Горожанам также напомнили, что нельзя прятаться от сильного ветра под деревьями и парковать возле них машины.

Порывы ветра в столице достигают 21 метра в секунду. Все службы перевели в режим повышенной готовности. Под натиском стихии не выдерживают не только деревья, но и общественные туалеты. Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что одна из кабинок биотуалета оказалась посреди дороги.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Москву к концу недели придет похолодание. В пятницу ожидаются заморозки и до -5 градусов.