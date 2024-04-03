03 апреля 2024, 15:28

Мощный ветер в Москве повалил деревья и снес общественные туалеты

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Штормовой ветер обрушился на столицу 3 апреля. Городские службы уже приступили к ликвидации последствий: специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

«Сильный ветер сохранится до конца дня. В настоящее время фиксируются очень сильные порывы», - предупредили москвичей и гостей столицы.

Жителей попросили не выходить на улицу в непогоду. Горожанам также напомнили, что нельзя прятаться от сильного ветра под деревьями и парковать возле них машины.

Порывы ветра в столице достигают 21 метра в секунду. Все службы перевели в режим повышенной готовности. Под натиском стихии не выдерживают не только деревья, но и общественные туалеты. Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что одна из кабинок биотуалета оказалась посреди дороги.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Москву к концу недели придет похолодание. В пятницу ожидаются заморозки и до -5 градусов.

Погода Погода в Москве Москва
03 апреля 2024, 14:39
Вышел трейлер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой»
Freepik
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Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» выйдет на большом экране 29 августа. Трейлер картины появился на официальном YouTube-канале кинопрокатной компании «Вольга».

«На этот раз веселая компания решает помочь Лунтику найти маму и вернуться домой на Луну. Для этого Лунтику необходимо взобраться на Черную гору, дорога на которую полна приключений и опасностей», - сообщила пресс-служба в описании к видео.

В создании ленты приняли участие студия «Мельница», Кинокомпания СТВ и телеканал «Россия». Режиссером проекта стал Константин Бронзит.

За 18 лет на телеканалах показали 564 серии анимационной франшизы. Мультфильм о приключениях Лунтика и его друзей: кузнечика Кузи, божьей коровки Милы, гусениц Вупсеня и Пупсеня и других, - стал победителем в номинации «Главный анимационный сериал» в 2022 и 2023 годах.

Ранее стало известно, что летом покажут мультфильм о детстве Винни-Пуха , Попугая Кеши, Кота Матроскина и других персонажей киностудии «Союзмультфильм».

Трейлеры Россия
03 апреля 2024, 13:47
Электроника ощутимо подорожала на российских маркетплейсах
Freepik
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Ввозимая из-за рубежа электроника значительно подорожала на российских маркетплейсах. Об этом сообщил Telegram-канал NN.

Авторы статьи объяснили это таможенной пошлиной - у товаров из-за рубежа появилась наценка. Размер пошлины варьируется в зависимости от стоимости товара. Например, за новый iPhone 15 придется доплатить 11 тысяч рублей, за MacBook Air - от 26 тысяч.

Ранее стало известно, что в преддверии ужесточения правил ввоза автомобилей из ЕАЭС в России значительно выросли продажи новых легковых машин. В первом квартале 2024 года в стране продали около 365 тысяч автомобилей - вдвое больше, чем в аналогичный период 2023-го. А с 1 апреля 2024 года ввоз автомобилей для физических лиц возможен только через таможню при условии уплаты всех ставок и налогов или через государства Таможенного союза - с платежами в счет утильсбора.

Таможня Пошлины Маркетплейсы
03 апреля 2024, 13:46
«Разделяю ваше желание возмездия». Мишустин одобрил реформу миграционной политики
РИА «Новости»
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Реформирование системы работы с мигрантами в России следует проводить с учетом мнения силовиков, которые отвечают за безопасность. Председатель правительства Михаил Мишустин на отчетном выступлении в Госдуме заявил, что поддержит инициативы. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Разделяю ваше желание возмездия, когда речь идет о террористах. С пониманием отношусь к многочисленным предложениям по вопросам миграции в свете недавней трагедии», - сказал он.

Михаил Мишустин призвал депутатов разрабатывать и утверждать дополнительные инициативы в сфере миграции с учетом позиции правоохранительных органов. Именно им предстоит обеспечить безопасность в России, реализовать нововведения и ответить за их результат, объяснил премьер.

Законопроект об ужесточении госконтроля в сфере миграции разработало МВД России. Правоохранители предложили вдвое сократить срок пребывания в стране, ввести цифровые профили мигрантов и разрешить депортацию без решения суда. Директор информационно-аналитического центра «Прогноз» Юрий Московский заявил «360», что инициатива потребует уточнений.

Мигранты Полиция Правительство РФ Михаил Мишустин
03 апреля 2024, 13:43
Около 4,5 млн семей улучшили жилищные условия в 2023 году
РИА «Новости»
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Около 4,5 миллиона семей улучшили свои жилищные условия в 2023 году. Об этом рассказал председатель правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

«Свои условия проживания улучшили почти 4,5 миллиона семей», - заявил он.

Премьер-министр добавил, что в прошлом году в России построили более 110 миллиона «квадратов» жилья. Такой показатель стал историческим рекордом по многоквартирным и индивидуальным домам. Строительная отрасль страны показывает отличные результаты, подчеркнул Мишустин.

Объем промышленного производства в авиастроительной отрасли также увеличился практически на пятую часть. Для снижения зависимости от иностранных поставщиков компании перешли на отечественные материалы и изделия. Кроме того, рост продемонстрировал машиностроительный комплекс.

Ранее Мишустин заявил, что Россия способна войти в топ-4 экономик мира. По итогам 2023 года валовой внутренний продукт страны возрос на 3,6%. Сейчас Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности.

Семья Россия Михаил Мишустин Экономика

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