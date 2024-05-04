Мощный снегопад накрыл Екатеринбург

Синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале написал, что городская метеостанция отметила высоту снежного покрова в семь сантиметров.

«Снег в мае в Екатеринбурге бывает практически ежегодно, а вот формирование снежного покрова - событие более редкое», - отметил он.

«Просим горожан без необходимости не пользоваться личными автомобилями. Это позволит снизить трафик и оперативнее справиться с последствиями снегопада», - обратились к жителям власти.

На кадрах, опубликованных мэрией, видно, что в Екатеринбург будто снова вернулась зима. По заснеженным улицам ездит уборочная техника, сгребая кучи снега, люди кутаются в пуховики.

Ранее о заморозках предупредили жителей Москвы. Ночью и утром 4 мая в городе ожидается минусовая температура, а к 9 мая столицу вообще накроет мокрым снегом. К похолоданию также нужно готовиться жителям Тамбовской, Курской и Белгородской областей.

Ураганный ветер повалил на проезжую часть деревья в регионе на подъезде к поселку Медный и в направлении к озеру Чусовское. Местами над дорогой нависли провода. Аварийные бригады уже отправились устранять последствий непогоды.

Метель обрушилась на Екатеринбург в ночь на 4 мая. Снег толстым слоем покрыл уже зеленые газоны, а на автомобильных дорогах и тротуарах образовались снежные каши.

Пресс-служба администрации города сообщила, что на уборку вышла коммунальная техника.