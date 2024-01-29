29 января 2024, 11:08

Мощную вспышку зафиксировали на Солнце утром 29 января

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Мощная вспышка произошла на Солнце утром 29 января. Об этом со ссылкой на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ИКИ РАН и ИСЗФ Сибирского отделения РАН сообщило РИА «Новости».

По информации специалистов, вспышка высокого балла М6.7 на Солнце продлилась с 06:54 до 08:15. Ее максимум пришелся на 07:38.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

Хотя они могут приводить к магнитным бурям на Земле, эксперты после сегодняшней вспышки таких последствий пока не прогнозируют.

Как пояснило агентство, при условии, если вспышку фиксируют на расстоянии, значительно удаленном от линии Солнце - Земля, она не оказывает никакого влияния на планету.

Ранее ЦПК Национального управления океанических и атмосферных исследований США сообщало о мощнейшей магнитной буре , которая накрыла Землю 27 января. Ей присвоили красный уровень магнитной опасности.

По данным метеорологической службы, вспышки на солнце продолжатся до 30 января.

Магнитные бури Солнце
29 января 2024, 10:33
Устроивший стрельбу в пермском университете убийца обжаловал пожизненный приговор
РИА «Новости»
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Устроивший стрельбу в пермском университете Тимур Бекмансуров подал жалобу на пожизненный приговор в Верховный суд России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные электронной картотеки судебного органа.

В краевом суде, через который жалоба направляется в Верховный суд, агентству пояснили, что заявление поступило 26 декабря. Само дело пока что находится в Пермском краевом суде.

«Оно не отправлено: много возражений [по жалобе Бекмансурова]», - пояснил собеседник РИА «Новости».

Бекмансуров устроил стрельбу на территории Пермского государственного университета в сентябре 2021 года. На тот момент он был студентом первого курса юрфака. Во время нападения молодой человек вооружился ружьем.

Жертвами Бекмансурова стали шесть человек, еще несколько десятков пострадали. Потерпевшими по делу в общей сложности проходили 59 человек. При задержании Бекмансурова ранили, а впоследствии врачи ампутировали ему часть ноги.

В декабре 2022 года Пермский краевой суд приговорил Бекмансурова к пожизненному лишению свободы. В июне прошлого года апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил приговор в силе.

Суд Стрельба в ПГНИУ в Перми
29 января 2024, 07:50
Право получить земельный участок предложили дать всем многодетным семьям в РФ
Freepik
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Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов отправил на заключение кабмина законопроект о возможности всем семьям с тремя и более детьми бесплатно получить земельный участок или денежную компенсацию. Сейчас эта норма распространяется на тех, кто состоит на учете нуждающихся в жилье. Об этом написало РИА «Новости».

В материалах к законопроекту отмечается, что он устанавливает единые подходы к предоставлению многодетным семьям земельного участка или денежной выплаты. Нилов предложил внести поправки в Земельный кодекс РФ.

«При этом не может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях», - пояснил автор документа.

В России 2024 объявили Годом семьи. Власти продолжили поддержку молодых и многодетных семей, предлагая субсидии на льготное жилищное кредитование. С 1 января также проиндексировали на 7,4% размер материнского капитала.

Выплата гарантирована при рождении первого и последующих детей.

Дети Семья Россия
29 января 2024, 06:03
Зловещее предсказание о независимом Техасе нашли фанаты «Симпсонов»
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Американские зрители нашли актуальный отклик в серии мультипликационного сериала «Симпсоны», где по сюжету упоминают «Независимую республику Техас». Об этом сообщило РИА «Новости».

Речь идет о девятой серии 23-го сезона, которую выпустили в 2011 году. Эпизод назывался «Праздники минувшего будущего», где персонажей показали в футуристической локации с телепортом. Два персонажа выбирают пунктом назначения «Независимую республику Техас».

Некоторые американцы в Интернете посчитали, что это является очередным предсказанием от создателей мультфильма.

«Симпсоны» давно получили славу пророческого сериала. В нем часто упоминались события, которые потом происходили в реальной жизни. Например, в 21 серии четвертого сезона в Спрингфилд пришли зараженные посылки из Японии, после чего жители города заболели опасным вирусом и началась эпидемия. Фанаты посчитали, что это было предсказание коронавирусной инфекции, появившейся в 2019 году.

США Фанаты Интернет Сериалы
29 января 2024, 04:35
Симоньян напомнила о пароле французской армии времен Первой мировой войны
РИА «Новости»
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У французской армии времен Первой мировой войны был пароль с пожеланием «здравствовать» России. Об этом в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» напомнила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Они забыли, как во время Первой мировой у французской армии пароль был такой: Vive la Russie - „Да здравствует Россия“», - заявила Симоньян.

Такой пароль был потому, что Россия спасла Францию в Первой мировой войне.

Главред также напомнила о роли Финляндии в блокаде Ленинграда. Именно финны «перекрыли горло» городу и миллионам оказавшихся там людей во время Великой Отечественной войны. Финны также поддержали идею Адольфа Гитлера разрушить город и не оставить в живых ни одного человека. Блокаду Ленинграда журналистка назвала преступлением.

Войны Россия Франция Блокада Ленинграда

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