Мощная вспышка произошла на Солнце после временного затишья

Он уточнил, что максимальное излучение специалисты зафиксировали в 16:40 среды, 6 ноября.

«Вспышка высшего X балла зарегистрирована на Солнце после недельного перерыва, связанного с временным спадом солнечной активности. Балл события, согласно измерениям, составляет X2.4», - заявил Богачев.

Ученый добавил, что сейчас Земле грозит столкновение с огромной массой плазмы. Но окончательно это станет известно в ближайшие часы. Потому что пока неизвестно действительно ли произошел выброс в сторону нашей планеты.

Богачев подчеркнул, что за последние двое суток уровень солнечной активности снова начал расти и в ходе процесса произошли несколько вспышек среднего класса. Поэтому не исключено, что этот тренд продолжится до конца недели. Максимальные вспышки на светиле специалисты ожидают в течении ближайших двух суток.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики предупредили, что в ноябре ожидается целая череда геомагнитных бурь, вызванных вспышками на Солнце. По данным специалистов, самое сильное возмущение поля планеты произойдет 24 и 25 ноября.