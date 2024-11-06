06 ноября 2024, 21:30

Мощная вспышка произошла на Солнце после временного затишья

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Спад активности на Солнце продлился всего неделю и закончился мощной вспышкой класса X, которая произошла в центре диска, откуда звезда оказывает наиболее сильное воздействие на Землю. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Он уточнил, что максимальное излучение специалисты зафиксировали в 16:40 среды, 6 ноября.

«Вспышка высшего X балла зарегистрирована на Солнце после недельного перерыва, связанного с временным спадом солнечной активности. Балл события, согласно измерениям, составляет X2.4», - заявил Богачев.

Ученый добавил, что сейчас Земле грозит столкновение с огромной массой плазмы. Но окончательно это станет известно в ближайшие часы. Потому что пока неизвестно действительно ли произошел выброс в сторону нашей планеты.

Богачев подчеркнул, что за последние двое суток уровень солнечной активности снова начал расти и в ходе процесса произошли несколько вспышек среднего класса. Поэтому не исключено, что этот тренд продолжится до конца недели. Максимальные вспышки на светиле специалисты ожидают в течении ближайших двух суток.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики предупредили, что в ноябре ожидается целая череда геомагнитных бурь, вызванных вспышками на Солнце. По данным специалистов, самое сильное возмущение поля планеты произойдет 24 и 25 ноября.

Планета Земля Ученые Солнце
06 ноября 2024, 18:55
Россия отметит 80-летие Владимира Жириновского в 2026 году
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании организационного комитета для празднования 80-летия со дня рождения основателя и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

Председателем комитета глава государства назначил председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского», - отметили в тексте указа.

В основной состав комитета также вошли новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, министр просвещения России Сергей Кравцов, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр культуры Ольга Любимова и другие.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер в начале апреля 2022 года в одной из больниц Москвы, куда его доставили с коронавирусной инфекцией. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище.

В начале февраля этого года режиссер Александр Баранов заявил о намерении снять художественный фильм о Владимире Жириновском.

Россия Владимир Путин Владимир Жириновский
06 ноября 2024, 15:25
Умер владелец московской галереи Art-Constantis Константин Елютин
РИА «Новости»
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Коллекционер, арт-дилер и владелец собственной галереи Art-Constantis Константин Елютин скончался в собственной квартире на Ленинском проспекте в Москве. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что деятель искусств покончил с собой на фоне продолжительной болезни.

Собеседник агентства добавил, что это предварительные данные и окончательную причину смерти Елютина установят позже.

Смерть галериста подтвердил художник Алексей Ваулин. На своей странице во «ВКонтакте» он уточнил, что друг умер в минувший вторник, 5 ноября.

«Вчера не стало моего большого друга, наставника и арт-дилера Константина Елютина. Это большая потеря для русского искусства. Светлая память», - написал художник.

Принадлежащая Елютину галерея Art-Constantis на Болотной набережной Москвы помогала коллекционерам формировать коллекции. Кроме того, сотрудники организации занимались оформлением квартир и частных домов. Сам галерист собирал абстрактные картины русских и китайских художников.

В минувший вторник, 5 ноября, стало известно о смерти солистки оперной труппы филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия - Алания Мариии Ричиновой. Супруг певицы в комментарии 360.ru рассказал, что артистка скончалась на седьмом месяце беременности в больнице. Ребенка врачи спасти не смогли.

Коллекционер, арт-дилер и владелец собственной галереи Art-Constantis Константин Елютин скончался в собственной квартире на Ленинском проспекте в Москве.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что деятель искусств покончил с собой на фоне продолжительной болезни.

Болезни Художники Москва
06 ноября 2024, 14:15
«Сбер» оценил долю утекших данных россиян
РИА «Новости»
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В результате крупных утечек информации в открытом доступе находятся персональные данные около 90% взрослого населения России. Об этом сообщил председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов, его слова привел РБК.

Он уточнил, что в открытом доступе сейчас есть порядка 3,5 миллиарда строк. Главным источником утечек Кузнецов назвал медицинские учреждения и интернет-магазины, а не кредитные организации, как было принято считать.

Пик утечек зафиксировали в 2023 году, однако ситуация спустя год начала меняться. При этом мошенники все равно завладевают деньгами россиян, только в нынешнем году общая сумма ущерба составила около 250 миллиардов рублей.

Ранее в Сети появилась информация, что из банка ВТБ утекли данные более шести миллионов клиентов кредитной организации. Однако она оказалась фейковой.

Банки Мошенничество
06 ноября 2024, 12:25
Минюст подал иск к «Международной лиге трезвости и здоровья»
РИА «Новости»
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Министерство юстиции обратилось с иском в Тушинский суд Москвы об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра и прекращении деятельности «Союза общественных объединений „Международная лига трезвости и здоровья“». Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

Министерство юстиции обратилось с иском в Тушинский суд Москвы об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра и прекращении деятельности «Союза общественных объединений „Международная лига трезвости и здоровья“». Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

В инстанции отметили, что зарегистрировали дело об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра и прекращении деятельности.

«Административный ответчик - „Союз общественных объединений ‚Международная лига трезвости и здоровья‘“, административный истец - Министерство Юстиции Российской Федерации», - уточнили в пресс-службе.

Беседу назначили на 11 ноября, затем суд определит дату рассмотрения иска по существу и вынесет решение.

Причиной для подачи иска Минюстом стала неподача «лигой» отчетности о своей деятельности на протяжении нескольких лет.

Ранее стало известно, что наказание за работу в незарегистрированных иностранных НПО в России ужесточат.

Суд Россия

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