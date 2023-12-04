Морозы ниже 50 градусов зафиксировали в нескольких районах Якутии

По информации на 06:00 по местному времени, пункты наблюдений ФГБУ «Якутское УГМС» зарегистрировали температуру -53 градуса в Оймяконе и Чурапче, -52 - в Бердигестяхе и Ытык-Кюеле.

В Батамае, Амге, Верхоянске, Теплом Ключе, Хабардино, Покровске и Крест-Хальджае температура упала до -51 градуса. В Нюрбе и Охотском Перевозе зафиксировали -50 градусов.

Чуть выше температура была в Намцах, Усть-Моме, Усть-Нере и Верхневилюйске (-49 градусов), -48 градусов зарегистрировали в Сунтаре, -47 - в Усть-Мае, Усть-Миле и Вилюйске, -46°С было в населенном пункте Сангары.

По данным УГМС региона на 15:00 по местному времени в Оймяконе зафиксировали -54 градусов мороза, -53 - в Верхоянске, -51 - в Усть-Моме и Чурапче и -50 - в Амге.