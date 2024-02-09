09 февраля 2024, 16:56

Морозы до -27 градусов ударят по Москве в предстоящую ночь

РИА «Новости»
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В ночь с пятницы на субботу в Москве похолодает до -27 градусов. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Настоящая зима наступила в Москве. Завтра суперхолодная погода», - констатировал он.

По словам синоптика, в эти выходные жителям столицы следует ожидать сильных морозов. По ночам температура будет колебаться от -24 до -22 градусов, по области даже до -27, что на 11 градусов ниже обычных значений. Днем также будет холодно: -13 до -11 градусов.

В субботу будет солнечно и без осадков, но морозно. В воскресенье температуры также будут крайне низкими. Ночью ожидается от -23 до -18, днем же потеплеет лишь до минус 7-9 градусов. В Московской области температура может упасть до -12 градусов.

В понедельник в столице пройдут ледяные дожди. При этом в городе немного потеплеет.

Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
09 февраля 2024, 16:53
Более 70% россиян заявили о готовности уволиться из-за токсичности коллег
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Большинство россиян готовы уйти с работы из-за токсичных коллег. Причины увольнения раскрыли аналитики консалтинговой компании «Культура Инноваций» и OMI, сообщил РБК.

Участниками опроса стали 1257 человек из 15 городов России. Порядка 75% респондентов пожаловались, что периодически сталкиваются с токсичностью на работе. Для 53% из них это сказывается на продуктивности.

Нездоровая атмосфера в коллективе может послужить причиной увольнения для 71% россиян. Большинство из них - молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. Женщины готовы уйти с работы чаще, чем мужчины.

Опрошенные назвали токсичностью несоблюдение правил и договоренностей, агрессию и неспособность к конструктивному диалогу. Такие проблемы возникают из-за стресса и низкого уровня энергии среди сотрудников, а также из-за внутренней культуры компании.

Психолог Ольга Зродникова посоветовала занимать уверенную и спокойную позицию в общении с токсичными людьми. Она также призвала избегать агрессии и криков и отстаивать свое мнение без враждебности.

Исследования Опросы Женщины Работа Мужчины
09 февраля 2024, 16:27
Судам разрешили банкротить зарубежные компании с бизнесом в России
РИА «Новости»
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Верховный суд допустил возможность введения процедуры банкротства российскими судами в отношении зарубежных юридических лиц, которые имеют с Россией «тесную связь». Об этом сообщил «Интерфакс», сославшись на определение судебной инстанции, вынесенное коллегией по экономическим спорам.

Верховный суд допустил возможность введения процедуры банкротства российскими судами в отношении зарубежных юридических лиц, которые имеют с Россией «тесную связь». Об этом сообщил « Интерфакс », сославшись на определение судебной инстанции, вынесенное коллегией по экономическим спорам.

«Действующее национальное законодательство не исключает возбуждение российским судом процедуры несостоятельности (банкротства), осложненной иностранным элементом как на стороне кредитора, <…> так и на стороне должника», - отмечается в документе.

Судебная коллегия постановила, что наличие либо отсутствие упомянутой связи должника с Россией станет ключевым моментом при разрешении вопроса о том, входит ли процедура банкротства в компетенцию суда. На тесную связь могут указывать, в частности, значительное количество сделок в России, большая часть россиян среди кредиторов, ориентация коммерческой деятельности на находящихся в стране лиц.

Процедура банкротства может затронуть как все активы, так и только то имущество, которое расположено в России.

Ранее стало известно, что россиянам по внесудебной процедуре банкротства за три года списали долги на общую сумму 6,3 миллиарда рублей.

Суд Россия Бизнес
09 февраля 2024, 15:19
Удальцова внесли в список экстремистов и террористов
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Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов попал в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. Об этом сообщил сайт Росфинмониторинга.

В списке указали, что Удальцов родился 2 февраля 1977 года в Москве.

В отношении него возбудили уголовное дело по делу об оправдании терроризма после публикации в Telegram-канале. В январе лидера «Левого фронта» арестовали , ему грозит семь лет лишения свободы. Басманный суд Москвы провел заседание в закрытом режиме и постановил взять Удальцова под арест до 15 февраля. Подсудимый свою вину признавать отказался.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников посетил камеру, в которой содержится Удальцов, и рассказал, что у фигуранта нет жалоб на условия. Соседом арестованного стал мужчина, которого обвинили в разбое. Удальцову передают письма и посылки, в помещении есть телевизор, холодильник и чайник.

Терроризм Россия
09 февраля 2024, 14:36
Число дорожных аварий в январе снизилось в Москве
РИА «Новости»
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Количество ДТП в Москве в январе снизилось на 16,8%. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, число погибших и пострадавших в автомобильных авариях уменьшилось на 31,6% и 19,2% соответственно.

Самыми распространенными видами ДТП были столкновения автомобилей, наезды на пешеходов и на припаркованные авто. Аварии, в которых пострадали люди, происходили из-за несоблюдения дистанции или скоростного режима, нарушение требований сигналов светофора и правил проезда через пешеходные перекрестки.

Сотрудники ГИБДД призвали москвичей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила движения.

По итогам 2023 года в столице произошло более восьми тысяч ДТП. В них погибли 304 человека, а еще 8967 получили различные травмы.

ДТП ГИБДД Москва

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