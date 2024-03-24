Моргенштерн перевел миллион рублей семье спасшего сотню людей в Crocus City Hall парня

«Да, это правда. Вчера Моргенштерн* перевел миллион рублей. У нас кредиты есть, долги закроем. Ислам - герой», - сказала она.

Террористический акт в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске произошел в пятницу, 22 марта. Ислам Халилов работал в гардеробе в здании, после атаки террористов он действовал по инструкции и вывел из здания порядка сотни человек. Его родители отмечали, что Ислам очень похож на своего деда, который во времена ВОВ воевал с фашистами.

Ранее стало известно, что Халилов получил медаль «За заслуги» от председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Равиля Гайнутдина.

*признан иностранным агентом на территории России