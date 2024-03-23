Мораторий на смертную казнь для террористов призвали отменить

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Волонтеры второй день подряд дежурят у стихийного мемориала возле Crocus City Hall в Красногорске, где в пятницу произошел теракт. Всем, кто пришел почтить память погибших, предлагают чай и печенье. Об этом сообщило РИА «Новости».

Москвичи несут цветы, игрушки, свечи к мемориалу. С 09:00 у Crocus City Hall, где завершилась спасательная операция, людей становится все больше.

Трагедия произошла 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько мужчин ворвались в здание и открыли беспорядочную стрельбу.

В результате теракта погибли более 130 человек. Силовики задержали подозреваемых, уголовное дело, по которому они проходят, возможно, будет рассматривать Басманный суд Москвы.