Мораторий на смертную казнь для террористов призвали отменить
Россияне ожидают отмену моратория на смертную казнь по некоторым тяжелым преступлениям, в том числе по терроризму. Такое мнение выразила сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева в Telegram-канале.
«Для террористов только смертная казнь! Нет оправдания ни религиозными, ни национальными причинам совершения террористических актов», - подчеркнула она.
Вечером 22 марта вооруженные люди устроили стрельбу в концертном зале Crocus City Hall, где должен был пройти концерт группы «Пикник». Террористы открыли огонь по беззащитным людям. В концертном зале начался пожар, который тушили по повышенному уровню сложности.
По последним данным, жертвами трагедии стали 133 человека , еще 140 получили ранения. Госпитализировали 105 пострадавших.