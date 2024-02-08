Молодые исследователи и разработчики получили премии от правительства Москвы

По словам заммэра, в этом году установили рекорд по количеству заявок на участие в конкурсе - 1292. В число награжденных за 2023 год вошли 76 исследователей, чьи прикладные проекты и работы уже начали применять на практике.

Благодаря премии более семи тысяч ученых смогли привлечь внимание к своим проектам и выиграть гранты на общую сумму свыше 686 миллионов рублей.

«Исторически Москва - альма-матер многих научных открытий и изобретений, которые потом транслируются на всю страну и даже мир. Все чаще двигателями науки и прорывных технологий становятся именно молодые таланты», - отметила Ракова.

Премию Правительства Москвы молодым ученым начали вручать в 2013 году. Награды присуждают ежегодно за значимые достижения в области научных исследований. Кандидатами на получение премии могут стать московские ученые до 35 лет и доктора наук до 40 лет. В 2019 году по инициативе мэра Сергея Собянина сумму премии увеличили с полутора до двух миллионов рублей.

Ранее сотрудники авиакорпорации «Рубин» в Балашихе получили награды ко Дню российской науки. Специалисты предприятия разработали более 1,5 тысячи изделий и систем авиационного назначения.